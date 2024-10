Falsche Polizisten am Telefon und im Quartier zocken ihre Opfer ab

Die Berner Kantonspolizei berichtet von einer neuen Taktik, mit der Betrüger ihre Opfer um Bargeld erleichtern. sda

Die Berner Polizei warnt vor einer dreisten Betrugsmasche. Die Täter versuchen, an Bankkarten und Pincodes ihrer Opfer zu kommen. Sie treten dabei sowohl am Telefon als auch in persona als falsche Polizisten auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Berner Jura werden vermehrt Telefonanrufe von falschen Polizisten bekannt.

Die Kantonspolizei warnt, vor einer neuen Betrugsmasche mit besonders dreister Vorgehensweise.

Die Betrüger bringen ihre Opfer dazu, ihnen Bankkarten und Pincodes auszuhändigen. Mehr anzeigen

Mit einer neuen dreisten Masche ziehen Betrügerinnen und Betrüger aktuell ihre Opfer über den Tisch. Die Kantonspolizei Bern warnt aktuell vor falschen Polizisten, die vor allem im Berner Jura unterwegs sind.

Seit Mitte Oktober wurden in der Region vermehrt Fälle von betrügerischen Telefonanrufen gemeldet. Dabei geben sich Anrufende als vermeintliche Polizisten aus. Die Opfer werden aufgefordert, sich mit ihren Bankkarten oder den Bankkonti zur nächsten Polizeistation zu begeben, um vorliegende Probleme zu klären.

Eine zweite Person wartet in der Nähe der Wohnung der Geschädigten. Sie gibt sich ebenfalls als Polizist oder Polizistin aus und verspricht, sich um die Angelegenheit zu kümmern, wenn ihr die Geschädigten Bankkarten und Pincodes aushändigen.

Einmal in Besitz der Daten und Karten, hebe die Täterschaft bei der nächsten Bank Bargeld ab. Dies sei laut Kapo Bern schon in mindestens vier Fällen gelungen, wobei die Gauner mehrere Tausend Franken erbeutet haben.

Polizei rät, stets misstrauisch zu sein

Die Täterschaft trage bei dieser Masche Zivilkleidung, der Telefonbetrug würde nicht auf Deutsch sondern neu auch auf Französisch versucht. Die Kantonspolizei rät, bei Anrufen von Unbekannten stets misstrauisch zu sein. Insbesondere, wenn die Personen verlangen, Bargeld abzuheben oder Geld, Bankkarten oder Wertsachen zu übergeben.

Wer Opfer eines solchen Telefongesprächs ist, sollte am besten sofort auflegen und den Anruf bei der Polizei melden. Auf keinen Fall sollten am Telefon persönliche Daten, Passwörter oder Angaben zu finanziellen Verhältnissen verraten werden. «Die Polizei fragt nie nach Bankkarten und/oder Pincodes», stellt die Kapo Bern klar.

Insbesondere Seniorinnen und Senioren geraten ins Visier der Betrüger: «Sprechen Sie mit älteren Personen in Ihrem Umfeld darüber und geben Sie die Warnung weiter», bittet die Polizei.