Riskantes Überholmanöver Familie bei Frontalcrash in Merenschwand AG verletzt

Petar Marjanović

2.11.2025

Ein riskantes Überholmanöver hat am Samstagabend in Merenschwand zu einem heftigen Frontalcrash geführt. Eine Familie mit zwei Kindern wurde verletzt ins Spital gebracht – der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Redaktion blue News

02.11.2025, 08:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei Merenschwand kollidierten am Samstagabend zwei Autos frontal, weil ein 33-jähriger Fahrer beim Überholen den Gegenverkehr übersah.
  • Eine vierköpfige Familie wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, mehrere Personen wurden leicht verletzt.
  • Die Polizei entzog dem Unfallverursacher den Führerausweis, die Strasse blieb über zwei Stunden gesperrt.
Mehr anzeigen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Merenschwand AG sind am Samstagabend vier Personen verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, kam es auf der Muristrasse zu einer Frontalkollision, nachdem ein Autofahrer beim Überholen den Gegenverkehr übersehen hatte.

Der 33-jährige Autofahrer war von Auw in Richtung Muri unterwegs, als er ausserorts ein vorausfahrendes Auto überholen wollte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Daewoo eines 38-jährigen Familienvaters, der mit seiner Frau und den beiden Kindern im Alter von acht und drei Jahren unterwegs war. Die Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Der Aufprall war heftig: Der VW des Unfallverursachers wurde ins Wiesland geschleudert, der Daewoo blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Der Familienvater und seine Angehörigen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Laut Polizei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis sofort ab. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Wegen des Unfalls blieb die Muristrasse über zwei Stunden gesperrt. Kurz nach 20 Uhr konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.

