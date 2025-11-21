Familie muss Aargauer Haus nach 63 Jahren abreissen

Das Dorf Kallern steht im Mittelpunkt eines jahrzehntelangen Tauziehens. Screenshot Google Maps

Ein kleines Wochenendhäuschen in der Gemeinde Kallern sorgt nach Jahrzehnten für ein juristisches Ende: Das Bundesgericht bestätigt den Abriss. Die Baute aus dem Jahr 1962 war nie korrekt bewilligt worden – und erhält deshalb keinen Schutz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Wochenendhaus in Kallern AG wurde 1962 ohne gültige Bewilligung errichtet.

Der Kanton verlangte den Rückbau; die Eigentümer wehrten sich bis vor Bundesgericht.

Das höchste Gericht bestätigt: Kein Besitzstandsschutz, der Abriss ist rechtens. Mehr anzeigen

Ein bescheidenes Wochenendhaus in Kallern AG muss vollständig abgerissen werden. Das Bundesgericht hat den Entscheid des Verwaltungsgerichts Aargau bestätigt und damit endgültig festgehalten: Der Bau von 1962 war nie rechtsgültig bewilligt.

Der Fall zeigt einmal mehr, wie strikt der Kanton Aargau die Trennung zwischen Bau- und Nichtbauzonen handhabt. Auch jahrzehntelanger Bestand schützt eine unzulässig errichtete Baute nicht.

Wochenendhaus seit Jahrzehnten ausserhalb der Bauzone

Das kleine Gebäude entstand 1962. Zwar erteilte die Gemeinde damals eine lokale Bewilligung – allerdings nur unter dem Hinweis, die Baute müsse sich in die Landschaft einfügen. Die notwendige Zustimmung des Regierungsrats fehlte jedoch, weil der Waldabstand unterschritten wurde. Das bedeutet: Das Haus galt von Beginn an als rechtswidrig.

2010 kaufte eine Familie das Häuschen für pauschal 90’000 Franken. Sechs Jahre später stellte sie ein Voranfragegesuch für einen Ersatzbau. Unter anderem sollte ein im Inneren verbauter Wohnwagen entfernt und die Hülle erneuert werden. Bewilligungsunterlagen aus den 1970er-Jahren – als Mauern in Sichtbackstein erstellt worden waren – lagen jedoch nicht vor.

Kanton verweigert Besitzstandsschutz

Die zuständige Abteilung des Baudepartements stufte das Objekt als «nicht rechtmässig erstellte altrechtliche Baute» ein. Damit greife kein Besitzstandsschutz. Ein allfälliges Baugesuch habe keine Aussicht auf Erfolg.

Nachdem Hinweise auf Umbauarbeiten eingegangen waren, verhängte die Gemeinde 2021 einen Baustopp und verlangte ein reguläres Baugesuch. Dieses lehnte der Kanton ab – verbunden mit der Verfügung, das Gebäude innert sechs Monaten nach Rechtskraft vollständig zu beseitigen und das Gelände zu rekultivieren.

Eigentümer scheitern bis vor Bundesgericht

Die Besitzer zogen den Entscheid weiter, argumentierten mit Vertrauensschutz und der langen Nutzung des Häuschens. Doch weder das Verwaltungsgericht noch das Bundesgericht folgten dieser Sicht.

Die Richterinnen und Richter in Lausanne halten fest: Das Gebäude sei nie rechtmässig erstellt worden, weshalb kein Schutz bestehe. Der Rückbau liege im öffentlichen Interesse und sei verhältnismässig.

Auch finanziell bleibt es für die Eigentümer schmerzhaft: Allein die Gerichtskosten des Bundesgerichts betragen 4000 Franken. In seinem Urteil merkt das Gericht jedoch an, dass die Familie das Haus seit 2010 uneingeschränkt nutzen konnte – ein Teil der Investition sei damit faktisch amortisiert.