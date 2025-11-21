Familie muss Aargauer Haus nach 63 Jahren abreissen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Keine Zustimmung des Regierungsrats Familie muss Aargauer Haus nach 63 Jahren abreissen

Sven Ziegler

21.11.2025

Das Dorf Kallern steht im Mittelpunkt eines jahrzehntelangen Tauziehens.
Das Dorf Kallern steht im Mittelpunkt eines jahrzehntelangen Tauziehens.
Screenshot Google Maps

Ein kleines Wochenendhäuschen in der Gemeinde Kallern sorgt nach Jahrzehnten für ein juristisches Ende: Das Bundesgericht bestätigt den Abriss. Die Baute aus dem Jahr 1962 war nie korrekt bewilligt worden – und erhält deshalb keinen Schutz.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

21.11.2025, 13:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Wochenendhaus in Kallern AG wurde 1962 ohne gültige Bewilligung errichtet.
  • Der Kanton verlangte den Rückbau; die Eigentümer wehrten sich bis vor Bundesgericht.
  • Das höchste Gericht bestätigt: Kein Besitzstandsschutz, der Abriss ist rechtens.
Mehr anzeigen

Ein bescheidenes Wochenendhaus in Kallern AG muss vollständig abgerissen werden. Das Bundesgericht hat den Entscheid des Verwaltungsgerichts Aargau bestätigt und damit endgültig festgehalten: Der Bau von 1962 war nie rechtsgültig bewilligt.

Der Fall zeigt einmal mehr, wie strikt der Kanton Aargau die Trennung zwischen Bau- und Nichtbauzonen handhabt. Auch jahrzehntelanger Bestand schützt eine unzulässig errichtete Baute nicht.

Wochenendhaus seit Jahrzehnten ausserhalb der Bauzone

Das kleine Gebäude entstand 1962. Zwar erteilte die Gemeinde damals eine lokale Bewilligung – allerdings nur unter dem Hinweis, die Baute müsse sich in die Landschaft einfügen. Die notwendige Zustimmung des Regierungsrats fehlte jedoch, weil der Waldabstand unterschritten wurde. Das bedeutet: Das Haus galt von Beginn an als rechtswidrig.

Bundesgericht bleibt hart. Wohnungen statt Gewerbe –  dieser illegale Umbau wird teuer

Bundesgericht bleibt hartWohnungen statt Gewerbe –  dieser illegale Umbau wird teuer

2010 kaufte eine Familie das Häuschen für pauschal 90’000 Franken. Sechs Jahre später stellte sie ein Voranfragegesuch für einen Ersatzbau. Unter anderem sollte ein im Inneren verbauter Wohnwagen entfernt und die Hülle erneuert werden. Bewilligungsunterlagen aus den 1970er-Jahren – als Mauern in Sichtbackstein erstellt worden waren – lagen jedoch nicht vor.

Kanton verweigert Besitzstandsschutz

Die zuständige Abteilung des Baudepartements stufte das Objekt als «nicht rechtmässig erstellte altrechtliche Baute» ein. Damit greife kein Besitzstandsschutz. Ein allfälliges Baugesuch habe keine Aussicht auf Erfolg.

Nachdem Hinweise auf Umbauarbeiten eingegangen waren, verhängte die Gemeinde 2021 einen Baustopp und verlangte ein reguläres Baugesuch. Dieses lehnte der Kanton ab – verbunden mit der Verfügung, das Gebäude innert sechs Monaten nach Rechtskraft vollständig zu beseitigen und das Gelände zu rekultivieren.

Eigentümer scheitern bis vor Bundesgericht

Die Besitzer zogen den Entscheid weiter, argumentierten mit Vertrauensschutz und der langen Nutzung des Häuschens. Doch weder das Verwaltungsgericht noch das Bundesgericht folgten dieser Sicht.

Die Richterinnen und Richter in Lausanne halten fest: Das Gebäude sei nie rechtmässig erstellt worden, weshalb kein Schutz bestehe. Der Rückbau liege im öffentlichen Interesse und sei verhältnismässig.

Auch finanziell bleibt es für die Eigentümer schmerzhaft: Allein die Gerichtskosten des Bundesgerichts betragen 4000 Franken. In seinem Urteil merkt das Gericht jedoch an, dass die Familie das Haus seit 2010 uneingeschränkt nutzen konnte – ein Teil der Investition sei damit faktisch amortisiert.

Mehr aus der Schweiz

Vorwürfe in Wil SG. Lehrer soll in Sporthallen-Garderobe gefilmt haben

Vorwürfe in Wil SGLehrer soll in Sporthallen-Garderobe gefilmt haben

Politik. Ständeratskommission fordert Nothilfe-Gesetz für Naturkatastrophen

PolitikStänderatskommission fordert Nothilfe-Gesetz für Naturkatastrophen

17 Prozent des Budgets weg. IKRK baut 2900 Stellen ab

17 Prozent des Budgets wegIKRK baut 2900 Stellen ab

Meistgelesen

Head-Chef schildert Details über den schweren Trainings-Sturz von Lara Gut-Behrami
Quellen: Trump setzt Selenskyj Ultimatum bis Donnerstag – und droht mit Ende der Waffenlieferungen
Familie muss Aargauer Haus nach 63 Jahren abreissen
Viehfrachter mit 3000 Rindern an Bord ist nicht mehr zu orten
Lara Gut-Behrami soll Kreuzband und Innenband gerissen haben