Wie eine ganze Familie Menschen aus der Feuer-Hölle rettete

Beim Brand in Crans-Montana half eine Familie aus der Schweiz mehreren eingeschlossenen Personen. Gegenüber BFMTV schildern die Angehörigen, wie sie während des Feuers eingriffen.

Beim tödlichen Brand in einem Barbetrieb in Crans-Montana, bei dem in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben kamen und 119 verletzt wurden, leistete eine Familie Hilfe für eingeschlossene Personen. Darüber berichteten die Angehörigen gegenüber dem französischen Nachrichtensender BFMTV.

Die Situation habe sich zugespitzt, als ihre Tochter, die sich im Lokal befand, ihre Eltern anrief und um Hilfe bat. Mutter, Vater und Sohn machten sich daraufhin umgehend auf den Weg zum Brandort.

Vor Ort habe der Vater, Paolo, zunächst mehrere Personen aus dem Gebäude gezogen. Anschliessend habe er nach einem weiteren Zugang gesucht. Dabei sei er auf eine verschlossene Tür gestossen. «Ich versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war durch etwas blockiert», sagt er. «Dann kam eine weitere Person dazu. Wir haben sehr stark gezogen – dann ging die Tür auf und die Menschen stolperten ins Freie.»

«Realisiere noch nicht richtig, was geschehen ist»

Er geht davon aus, insgesamt rund zehn Personen aus dem Gebäude gebracht zu haben. Währenddessen habe seine Frau Giulia Erste Hilfe geleistet. «Es kamen immer wieder Verletzte an», sagt sie. «Sie haben geweint. Einige schrien: ‹Helft mir, ich will nicht sterben.› Es waren viele sehr junge Menschen.»

Auch der 19-jährige Sohn Gianni war vor Ort. Er gehört seit Kurzem der Zivilschutzorganisation an. Vertreter der Organisation hätten ihm später telefonisch ihre Anerkennung ausgesprochen. «Wir sind sehr beeindruckt. Du kannst uns jederzeit anrufen, auch mitten in der Nacht», habe ihm ein Mitglied gesagt.

Gianni selbst sagte gegenüber BFMTV, er könne das Geschehen noch nicht vollständig einordnen. «Viele raten mir, einen Psychologen aufzusuchen», sagt er. «Aber im Moment realisiere ich noch nicht richtig, was passiert ist.» Zwei Tage nach dem Brand habe er kaum schlafen können.