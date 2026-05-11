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Trio in Thun vor Gericht Familie soll Frauen als Putzkräfte ausgebeutet haben

SDA

11.5.2026 - 08:49

Putzen, waschen, kochen und Kinder betreuen fast rund um die Uhr: Im Berner Oberland sollen serbische Frauen als Putzkräfte ausgebeutet worden sein. (Symbolbild)
Putzen, waschen, kochen und Kinder betreuen fast rund um die Uhr: Im Berner Oberland sollen serbische Frauen als Putzkräfte ausgebeutet worden sein. (Symbolbild)
Keystone

In der Ferienregion Gstaad sollen Frauen jahrelang ausgebeutet worden sein. Nun steht ein serbisches Trio in Thun wegen Menschenhandels vor Gericht.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

11.05.2026, 08:49

11.05.2026, 10:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Gstaad stehen drei Familienmitglieder aus Serbien vor Gericht, denen Menschenhandel und Ausbeutung vorgeworfen wird.
  • Sie sollen rund 40 Frauen in die Schweiz gelockt und als Putzkräfte eingesetzt haben.
  • Laut Anklage mussten die Frauen unter schlechten Bedingungen bis zu 16 Stunden täglich und sieben Tage pro Woche arbeiten. 
  • Wer sich wehrte, wurde laut Staatsanwaltschaft bedroht und unter Druck gesetzt. Der mehrtägige Prozess läuft in Thun, ein Urteil wird Mitte Juni erwartet.
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Ein serbisches Paar und seine Tochter sollen in der Nobelferienregion Gstaad BE jahrelang Frauen als Putzkräfte ausgebeutet haben. Nun steht das Trio seit Montag vor dem erstinstanzlichen Regionalgericht in Thun. Ihm wird unter anderem Menschenhandel vorgeworfen.

Die Ferienregion rund um Gstaad im Berner Oberland gilt als Hotspot der Schönen und Reichen. Doch hinter den Chalet- und Hotelfassaden, wo der Jetset es sich gut gehen lässt, schwärt ein Geschäft mit Billig-Haushaltskräften.

Ein grosser Fall flog 2019 auf, im Zentrum die drei Angeklagten. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft rund 40 serbische Frauen in die Schweiz gelockt haben, wo diese dann sieben Tage pro Woche und oft bis zu 16 Stunden täglich im Haushalt schuften mussten.

Die Kost war laut Anklageschrift mager, die Unterkunft prekär und der versprochene Lohn von 1500 Franken viel zu wenig. Die Bewegungsfreiheit der Frauen war eingeschränkt. Wer aufmuckte, wurde systematisch unter Druck gesetzt und bedroht. Der Prozess in Thun ist auf mehrere Tage angesetzt, das Urteil fällt Mitte Juni.

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