Täter unbekannt Farbanschlag auf UBS-Filiale am Albisriederplatz in Zürich

Noemi Hüsser

17.1.2026

Farbanschlag UBS Filiale Albisriederplatz Zürich

Farbanschlag UBS Filiale Albisriederplatz Zürich

17.01.2026

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte die UBS-Filiale am Albisriederplatz in Zürich mit roter Farbe beschmiert.

Noemi Hüsser

17.01.2026, 10:57

17.01.2026, 11:58

In der Nacht auf Samstag, 17. Januar 2026, kam es bei der UBS-Filiale am Albisriederplatz in Zürich zu einem Farbanschlag. Bilder und Videos, welche blue News erreichten, zeigen rote Farbflecken an der Fassade des Gebäudes.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Farbanschlag auf Anfrage, äussert sich jedoch nicht weiter dazu. Täter und Motiv sind derzeit unbekannt.

Rote Farbe an der Fassade der UBS-Filiale am Albisriederplatz in Zürich.
Rote Farbe an der Fassade der UBS-Filiale am Albisriederplatz in Zürich.
blue News Leserreporter

