Fast jeder Zweite befürwortet die SVP-Initiative gegen die 10-Millionen-Schweiz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Umfrage zeigt Fast jeder Zweite befürwortet die SVP-Initiative gegen die 10-Millionen-Schweiz

Noemi Hüsser

7.12.2025

Die SVP-Initiative will das Bevölkerungs-Wachstum bei 10 Millionen Einwohner*innen stoppen.
Die SVP-Initiative will das Bevölkerungs-Wachstum bei 10 Millionen Einwohner*innen stoppen.
Kimimasa Mayama/epa/dpa

Die SVP-Initiative «Keine Schweiz über 10 Millionen» stösst laut einer Umfrage auf breite Zustimmung – besonders bei SVP-Wähler*innen. FDP und Mitte-Wählerschaft zeigen sich gespalten.

Keystone-SDA

07.12.2025, 10:27

07.12.2025, 10:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer Umfrage von «Tamedia» und «20 Minuten» unterstützen 48 Prozent der Befragten die SVP-Initiative «Keine Schweiz über 10 Millionen».
  • Die Initiative fordert staatliches Eingreifen ab 9,5 Millionen Einwohner*innen,
  • Prognosen des Bundesamts für Statistik zufolge wird die Schweiz bis 2040 zehn Millionen Einwohner*innen erreichen.
Mehr anzeigen

Eine Umfrage von «Tamedia» und «20 Minuten» hat eine 48-Prozent-Zustimmung oder eher Zustimmung zur SVP-Initiative «Keine Schweiz über 10 Millionen» ergeben.

41 Prozent der 10'917 Befragten hätten die Vorlage abgelehnt, während 11 Prozent unentschlossen seien, berichteten die «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche». 88 Prozent der SVP-Sympathisant*innen hätten die Initiative gutgeheissen, während Anhänger*inne der Linken sie klar verworfen hätten. Wähler*innen von FDP und Mitte seien stark gespalten.

Nationalrat hat Initiative abgelehnt

Der Initiativtext verlangt ein Eingreifen ab 9,5 Millionen Einwohner*innen und könne zur Kündigung internationaler Abkommen wie der Personenfreizügigkeit führen, was Wirtschaftsvertreter*innen und die parlamentarische Mehrheit beunruhige. Der Nationalrat hat die Initiative bereits ohne Gegenvorschlag abgelehnt. Die Bevölkerung könnte frühstens im kommenden Juni abstimmen.

Gemäss Bundesamt für Statistik könnte die Schweiz 10 Millionen Einwohner*innen bis 2040 und 10,5 Millionen bis 2055 erreichen, wobei das Wachstum ab 2035 vollständig auf die Einwanderung zurückzuführen wäre. Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung hingegen stark sinken.

Meistgelesen

Gottschalk rockt in Rente – und flüchtet mitten aus seiner Show
Luzern-Coach Frick schlägt Alarm und stellt seinen Posten zur Verfügung
Görtlers Schiri-Boss-Schelte: «Dann können wir es lassen mit dem VAR»
Fast jeder Zweite befürwortet die SVP-Initiative gegen die 10-Millionen-Schweiz
Schiri-Experte Klossner: «Das darf dem VAR nicht passieren»

Mehr News

Tierschutz. Stopfleber-Initiative: Konflikt über Gegenvorschlag vom Parlament

TierschutzStopfleber-Initiative: Konflikt über Gegenvorschlag vom Parlament

«Mein Ziel ist, dass wir bereit sind». Schweiz übernimmt OSZE-Vorsitz – Cassis will auf Waffenstillstand vorbereitet sein

«Mein Ziel ist, dass wir bereit sind»Schweiz übernimmt OSZE-Vorsitz – Cassis will auf Waffenstillstand vorbereitet sein

Glaube auf trendy gemacht. Was sind «Christfluencer» – und wie gefährlich sind sie?

Glaube auf trendy gemachtWas sind «Christfluencer» – und wie gefährlich sind sie?