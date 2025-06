Am Limmatquai soll eine neue McDonald's-Filiale hin. Nick Ansell/PA Wire/dpa

Anwohner und Zünfte wehren sich gegen die Eröffnung eines neuen McDonald's in der Zürcher Altstadt, da sie Lärm und Imageverlust befürchten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die geplante Eröffnung einer McDonald's-Filiale im denkmalgeschützten Gebäude am Limmatquai in Zürich stösst bei Anwohnern und Zünften auf Widerstand.

Der Grund dafür: Sie befürchten Lärm, Müll und eine Verschlechterung des Quartier-Images. Mehr anzeigen

Die geplante Eröffnung einer McDonald's-Filiale am Limmatquai in Zürich sorgt für Unmut unter den Anwohnern und Zünften. Der Fast-Food-Riese plant, in einem denkmalgeschützten Gebäude in der Altstadt ein Restaurant mit 87 Sitzplätzen zu eröffnen. Das berichtet der «Tages-Anzeiger».

Das Unternehmen rechnet mit bis zu 10’000 Bestellungen pro Woche. Die neue Filiale soll täglich von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts geöffnet sein, am Freitag und Samstag sogar bis um 5 Uhr. Der Aussenbereich mit 12 Sitzplätzen werde jeweils um Mitternacht geschlossen, heisst es im Projekt.

Die Anwohner befürchten Lärm und Littering und haben bereits zwei Initiativen gestartet, um das Projekt zu stoppen.

Die Planauflage im «Tagblatt der Stadt Zürich» kündigte eine Nutzungsänderung von einem Laden zu einem Gastrobetrieb an, ohne den Namen McDonald's zu erwähnen. Das Gebäude, in dem sich zuvor eine H&M-Filiale befand, soll nun von der Anlagestiftung Swiss Life an McDonald's vermietet werden.

Laut Swiss Life war die Nachfrage nach Gastroflächen höher als nach Einzelhandelsflächen, weshalb ein langfristiger Mietvertrag mit McDonald's abgeschlossen wurde.

Nachbarschaft wehrt sich

Simon Staub, ein Anwohner, erfuhr zufällig von den Plänen und informierte umgehend die Nachbarschaft. Er gründete die Interessengemeinschaft Ankengasse und den Verein Rathausquartier, um gegen das Projekt vorzugehen. Über 20 Parteien haben sich bereits zusammengeschlossen, um die Eröffnung der Filiale zu verhindern. Die Anwohner befürchten, dass der Betrieb zu Lärm und Littering führen wird, insbesondere in den späten Abendstunden.

Auch die Zürcher Zünfte äussern Bedenken. Christian Bretscher, Zunftmeister der Zunft zum Kämbel, betont gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass es nicht die Konkurrenz ist, die sie fürchten, sondern die Veränderung des Limmatquais. Die Zünfte betreiben selbst Restaurants in der Nähe und sehen das Image des Quartiers in Gefahr.

McDonald's verteidigt das Projekt

McDonald's Schweiz versichert, dass Massnahmen zur Müllvermeidung und Lärmminderung getroffen werden. Sprecher Alberto Picece erklärt der Zeitung, dass das Unternehmen zusätzliche Abfalleimer aufstellen und tägliche Aufräumtouren durchführen wird.

Die Öffnungszeiten orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben, und es wird erwartet, dass das Restaurant am Wochenende früher schliesst.

Die Stadt Zürich muss nun über das Baugesuch entscheiden. Sollte das Projekt genehmigt werden, planen die Anwohner und Zünfte, Einspruch einzulegen. Simon Staub und der Verein Rathausquartier sind entschlossen, die Umsetzung des Projekts zu verhindern.