Staatsanwalt: «Er drohte mit sexuellen Verfehlungen» +++ Alpstaeg: «Habe nichts falsch gemacht»

10.40 Uhr

«Wer so handelt, will einen Schaden»

«Der Beschuldigte wusste um seine Pflichten als Verwaltungsrats», sagt der Staatsanwalt. Trotzdem habe er die übrigen Verwaltungsräte nur ungenügend informiert. «Wer so handelt, nimmt nicht nur einen Schaden in Kauf, sondern will ihn.» Die versuchte ungetreue Geschäftsbesorgung sei als erwiesen zu achten.