FDP ignoriert Rimoldi-Kandidatur – «Will sich nur profilieren»

Nicolas Rimoldi wollte FDP-Chef werden. KEYSTONE

Die FDP könnte erstmals von einem Co-Präsidium geführt werden – doch ein alter Bekannter sorgt für Wirbel: Nicolas Rimoldi will ins Rennen um die Parteispitze einsteigen, obwohl er gar kein Mitglied ist. Die Findungskommission nimmt seine Kandidatur nicht ernst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die FDP Schweiz hat eine Duo-Kandidatur für das Parteipräsidium mit Benjamin Mühlemann und Susanne Vincenz-Stauffacher erhalten.

Nicolas Rimoldi will ebenfalls kandidieren, obwohl er derzeit gar kein FDP-Mitglied ist.

Sein Beitrittsgesuch liegt seit Juni bei einer Ortssektion, die erst im September darüber entscheiden will. Mehr anzeigen

Die FDP Schweiz hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass sie eine Duo-Kandidatur für das Parteipräsidium erhalten hat: Mit dem Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann und der St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher könnte der Freisinn erstmals von einem Co-Präsidium geführt werden.

Ein Name, den die Findungskommission am Mittwochabend nicht erwähnte, war Nicolas Rimoldi. Der 30-jährige Luzerner machte sich während der Pandemie als radikaler Grundrechtsaktivist bei Teilen der Bevölkerung beliebt, bei anderen – insbesondere in seiner Partei – jedoch unbeliebt.

Rechtsaussen-Sympathisant spottet über Konkurrenz

Rimoldi tritt mit hohem Selbstbewusstsein auf. Zu seiner Kandidatur sagte er etwa: «Nur ich kann die FDP retten.» Über Vincenz-Stauffacher fand er nur hämische Worte: «Sie ist keine ernst zu nehmende Konkurrenz. Alles, was sie vertritt, hat mit der FDP nichts zu tun.» Dass sie die Schwiegermutter von SVP-Nationalrat Mike Egger sei, wertet er immerhin als Zeichen dafür, dass sie «nicht nur schlecht» sei.

Doch wo steht seine Kandidatur wirklich? Hat er tatsächlich eingereicht?

Auf Anfrage erklärte Nationalrat Beat Walti, Präsident der Findungskommission: «Herr Rimoldi sieht offenbar eine Gelegenheit, sich zu profilieren. Auftrag der Findungskommission ist es aber, eine überzeugende Nachfolge für die Parteileitung der FDP Schweiz zu finden. Wir werden diese ‹Kandidatur› eines Nichtmitglieds deshalb nicht weiter kommentieren.» Das Wort «Kandidatur» wurde von der FDP in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt.

Rimoldi ist seit 2021 nicht FDP-Mitglied

Hintergrund des Statements ist Rimoldis FDP-Mitgliedschaft: 2021 kündigte der Aktivist seinen Austritt aus der Partei an, weil er ihr nicht verzeihen wollte, dass sie für die Ausweitung des Covid-Zertifikats auf Restaurants, Fitnesszentren und Kinos stimmte. Diesen Austritt wollte Rimoldi nun im Hinblick auf die Präsidentschaftskandidatur rückgängig machen.

Er betont, sein Mitgliedschaftsgesuch nicht erst jetzt eingereicht zu haben, sondern bereits am 5. Juni – zwei Tage, nachdem der scheidende Parteichef Thierry Burkart seinen Rücktritt angekündigt hatte. Als Beleg präsentiert Rimoldi einen Screenshot. Zuständig für die Aufnahme ist die FDP-Ortssektion Illnau-Effretikon ZH.

Diese lässt sich jedoch Zeit: «Die FDP lässt sich für mein Beitrittsgesuch über drei Monate Zeit. Das ist ein klarer Beweis dafür, dass die FDP-Spitze meine Kandidatur mit undemokratischen Mitteln verhindern will», sagt Rimoldi. Er fordert, dass die Findungskommission seine Kandidatur prüft. «Ich erfülle alle Kriterien, die auf der Website erwähnt werden.»

FDP Ortssektion entscheidet am 3. September

Da die Ortssektion erst am 3. September über seine Aufnahme entscheidet und damit noch offen ist, ob Rimoldi Mitglied wird, verlangt er, dass seine Kandidatur erst später geprüft wird. Am 5. September will die Findungskommission ihren Bericht vorlegen. «Das ist genug Zeit, um mich kennenzulernen», sagt Rimoldi.

Unabhängig davon, ob er die Findungskommission überzeugen kann, hält Rimoldi an seinem Vorhaben fest: «Ich meine meine Kandidatur absolut ernst und werde alle Mittel ausschöpfen, damit die Mitglieder am Parteitag eine Wahl haben.»

Ob ein Nichtmitglied Präsident werden kann, regeln die Statuten der FDP nicht ausdrücklich. Zwar heisst es darin, dass Mitglieder «auf allen Ebenen in Parteiorgane gewählt werden» können. Gleichzeitig ist festgehalten, dass auch «Nichtmitglieder zur Mitarbeit in der Partei beigezogen werden» dürfen. Ob die Partei sich jedoch tatsächlich von einem Nichtmitglied führen lassen will, wird letztlich weniger eine juristische Frage sein – sondern eine Entscheidung der Delegierten.