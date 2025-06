FDP-Parteipräsident Thierry Burkart tritt zurück. Der Aargauer Ständerat will das Präsidium der FDP im kommenden Oktober abgeben, rund zwei Jahre vor den nächsten nationalen Wahlen. Das teilte die FDP am Dienstag mit.

Thierry Burkart gibt das Präsidium der FDP im Oktober ab. Wie die Partei am Dienstag mitteilte, hat er die Bundeshausfraktion über seinen Entscheid informiert. Offiziell verabschiedet wird er an der Delegiertenversammlung vom 18. Oktober.

Burkart hatte das Amt im Herbst 2021 von Petra Gössi übernommen. Unter seiner Führung näherte sich die FDP programmatisch wieder ihren bürgerlich-liberalen Wurzeln, wie die Partei schreibt. Burkart selbst sagt zu seinem Rücktritt: «Es war mir eine Freude, Verpflichtung und Ehre zugleich, unsere Partei zu führen. Der liberalen Sache bleibe ich mit voller Überzeugung verpflichtet.»

Tritt zurück: FDP-Präsident Thierry Burkart. sda

Rücktrittstermin wirft Fragen auf

Der Zeitpunkt seines Rücktritts wirft Fragen auf: An derselben Delegiertenversammlung will die Partei auch die Parole zum institutionellen Abkommen mit der EU fassen – ein Thema, das die FDP intern spaltet. Burkart selbst hatte das Vertragswerk in den vergangenen Monaten wiederholt kritisiert.

Auf Fragen nach dem Timing präzisierte Burkart an der Medienkonferenz frühere Aussagen: Er habe stets gesagt, dass er das Amt spätestens 2027 abgeben werde – in jenem Jahr wäre er im Falle einer Wiederwahl zum Ständeratspräsidenten vorgesehen, was sich mit dem Parteipräsidium nicht vertrage.Ein Rücktritt schon jetzt sei das Ergebnis «eines längeren Abwägungsprozesses» gewesen, der in den letzten Wochen gereift sei.

Es sei ihm nicht leicht gefallen, betonte er. «Ich habe grosse Freude an der Arbeit gehabt, auch zuletzt bei den Kantonalparteien viel Unterstützung gespürt.» Zwei Jahre vor den nächsten Wahlen sei nun aber ein guter Moment für einen geordneten Übergang. Burkart machte auch klar, dass dass er derzeit «keine Ambitionen» für einen Wechsel in den Bundesrat habe.

Findungskommission nimmt Arbeit auf

Wer die Parteiführung künftig übernimmt, ist noch offen. Eine Findungskommission soll diese Woche eingesetzt werden, die Leitung übernimmt voraussichtlich Nationalrat Beat Walti. Angefragte Parteimitglieder wollten sich unmittelbar nach der Rücktrittsankündigung gegenüber blue News nicht zur Nachfolge äussern.

Einen Kommentar zum Rücktritt gab es hingegen vom Politologen Claude Longchamp: «Die Wende zum Besseren nicht geschafft.» Was er damit genau meint, war zunächst unklar. Bei den letzten Eidgenössischen Wahlen 2023 nahm sich die FDP das Ziel, die SP als zweitstärkste Partei überholen wollte. Das Ziel wurde deutlich verfehlt.

Lob und Kritik von der SP

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer würdigte in einer ersten Stellungnahme gegenüber blue News die Zusammenarbeit mit Burkart: «Die Diskussionen mit ihm waren hart, aber fair. Hin und wieder gelang es auch, gemeinsame Lösungen zu finden – wie gerade heute, als wir mit der FDP die Individualbesteuerung im Parlament durchgebracht haben.» In der Asyl-, Migrations- und Klimapolitik sei die FDP unter Burkart aber nach rechts abgebogen.

Zur Nachfolge äusserte sich Meyer knapp: «Ich hoffe, die FDP findet beim EU-Dossier wieder zurück auf einen konstruktiven, europapolitisch erfolgreichen Weg.»