Halbierungsinitiative umstritten FDP vor Zerreissprobe: Showdown um SRG-Initiative entscheidet sich heute

Petar Marjanović

31.1.2026

Bei der FDP entscheidet sich am Samstag eine der derzeit heikelsten medienpolitischen Fragen: die Parole zur SRG-Initiative. Der innerparteiliche Konflikt verläuft quer durch Generationen und Kantonalparteien.

Petar Marjanović

31.01.2026, 10:37

31.01.2026, 11:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die FDP-Delegierten entscheiden in Genf über die Parole zur SRG-Initiative, die parteiintern umstritten ist.
  • Mehrere Kantonalparteien empfehlen ein Nein, während die Jungfreisinnigen ein Ja unterstützen.
  • Die Initiative verlangt eine deutliche Senkung der Mediengebühren und wird von Bundesrat und Parlament abgelehnt.
Mehr anzeigen

Welche Position soll die FDP Schweiz im Abstimmungskampf zur SRG-Initiative einnehmen? Kaum eine andere Frage sorgt derzeit in der Bundespolitik für ähnlich viel Spannung. Entscheiden wird nicht ein kleines Führungsgremium, sondern die Delegiertenversammlung der Partei, die am Samstag in Genf tagt.

Primär steht heute ein Positionspapier im Zentrum, mit dem die FDP «angesichts steigender Gewalt-, Sexual- und Drogendelikte» eine Verschärfung der Sicherheits- und Strafpolitik fordert. In diesem Punkt ist kaum mit Widerstand zu rechnen. Deutlich kontroverser dürfte hingegen die Debatte über die SRG-Initiative verlaufen.

Der Grund: Zu den Trägern der Initiative zählen neben zahlreichen SVP-Mitgliedern auch Exponenten aus FDP-Kreisen. Mehrere Kantonalparteien – darunter gewichtige Sektionen wie Zürich, Bern, Aargau und Genf – haben bereits die Nein-Parole beschlossen.

Entsprechend offen ist der Ausgang der Diskussion. Unterstützung für ein Ja kommt insbesondere aus den jüngeren Parteireihen. Die Jungfreisinnigen werben seit Monaten aktiv für die Initiative.

Ehemaliger FDP-Chef ist dagegen

Prominente Gegenstimmen gibt es ebenfalls. Der frühere FDP-Präsident Thierry Burkart erklärte laut CH Media anlässlich der Parolenfassung der Aargauer Kantonalpartei, bei der SRG sei der Reformwille lange Zeit nicht erkennbar gewesen. Mit der neuen Führung habe sich dies jedoch geändert. Diese verdiene Unterstützung. Die Aargauer FDP fasste die Nein-Parole mit 30 zu 13 Stimmen. In Zürich fiel das Verdikt mit 62 zu 55 Stimmen deutlich knapper aus.

Erste SRG-Trendumfrage. Ein Patt und drei deutliche Mehrheiten beim Urnengang am 8. März

Erste SRG-TrendumfrageEin Patt und drei deutliche Mehrheiten beim Urnengang am 8. März

Die von Vertretern aus SVP- und FDP-Kreisen lancierte Volksinitiative verlangt eine Senkung der Radio- und Fernsehgebühren von derzeit 335 auf 200 Franken pro Jahr. Die Abgabe für Unternehmen soll ganz entfallen. Bundesrat und Parlament lehnen das Begehren ab.

Nach Einschätzung der Gegnerschaft würde die SRG bei einer Annahme der «Halbierungsinitiative», wie die Initiative beim Nein-Lager genannt wird, rund die Hälfte ihrer Gebührenerträge verlieren.

