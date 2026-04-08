Fast jeder Siebte rebelliert – wie die SVP-Initiative selbst FDP-Delegierte aufwühlt

Die FDP-Delegierten empfehlen mit klarer Mehrheit ein Nein zur SVP-Initiative. blue News

Die FDP Zürich sagt Nein zur SVP-Zuwanderungsinitiative – doch der Applaus im Saal war nicht einhellig. An der Delegiertenversammlung in Stäfa stimmte gut jeder Siebte gegen die Parteilinie, und die Debatte zeigte: Die Migrationsfrage treibt auch die Freisinnigen um.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die FDP des Kantons Zürich fasst die Nein-Parole zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» – doch jeder siebte Delegierte stimmte dagegen.

SVP-Nationalrat Thomas Matter traf mit seinen Warnungen vor unkontrollierter Zuwanderung einen Nerv, selbst im freisinnigen Saal.

Am 14. Juni wird sich zeigen, ob die 21 abweichenden Stimmen ein Vorbote waren. Mehr anzeigen

Von aussen wirkt die Stimmung entschieden: Die FDP lehnt die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ab. Die Parteispitze auf Bundesebene spricht von einer «Chaos-Initiative», die dem Land binnen weniger Jahre wirtschaftlichen und diplomatischen Schaden zufügen würde. Doch im Rössli-Saal in Stäfa zeigte sich, wie unklar der parteiinterne Konsens tatsächlich war.

Während draussen der Frühling bereits die ersten zum Baden in den Zürichsee einlud, debattierten drinnen rund 150 Delegierte – und einige Stimmen klangen erstaunlich offen für die Argumente der SVP.

Denn die Volksinitiative, über die die Schweiz im Juni abstimmt, betrifft grundsätzliche Fragen: Wie viel Zuwanderung hält das Land aus? Und was passiert, wenn die Bevölkerung die Marke von zehn Millionen überschreitet? Die SVP will in diesem Fall die Notbremse ziehen – notfalls mit einer Kündigung des Personenfreizügigkeits-Abkommens mit der EU.

Die FDP argumentiert, die Initiative gefährde den Wohlstand und die bilateralen Beziehungen. Sie betonte, dass die Wirtschaft auf Zuwanderung angewiesen sei – die Schweiz sei abhängig von rund 1,7 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Diese würden «verarzten, reparieren, bedienen, forschen, pflegen, liefern, bauen, putzen».

Oder kurz gesagt: Ausländer hielten die Schweiz am Laufen.

Eidgenössische Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: Art. 73a Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 1 Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen. Der Bund stellt sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. 2 Bund und Kantone treffen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt und im Interesse der dauerhaften Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung und der schweizerischen Sozialversicherungen. 3 Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel für mindestens zwölf Monate oder mit einer Aufenthaltsdauer in der Schweiz von mindestens zwölf Monaten. Art. 197 Ziff. 152 Übergangsbestimmungen zu Art. 73a 1 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neuneinhalb Millionen Menschen, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung erhalten vorläufig Aufgenommene keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Bürgerrecht und kein anderweitiges Bleiberecht. Vorbehalten sind die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Der Bundesrat strebt ausserdem im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 die Neuverhandlung bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsverbindlich oder nicht, oder die Aushandlung von Ausnahme- oder Schutzklauseln an. Sehen Übereinkommen solche Klauseln vor, so ruft der Bundesrat sie an. 2 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz den Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung alle ihnen zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes. Absatz 1 gilt entsprechend. Jedoch sind internationale Übereinkommen im Sinn von Absatz 1 auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen, insbesondere der Globale Pakt vom 19. Dezember 2018 für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (UNO-Migrationspakt), falls die Schweiz diesen unterzeichnet hat. Ist der Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1 nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner erstmaligen Überschreitung noch nicht wieder eingehalten und konnten bis dahin keine Ausnahme- oder Schutzklauseln ausgehandelt oder angerufen werden, mit denen die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 erreicht wird, so ist auch das Abkommen vom 21. Juni 19993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Personenfreizügigkeitsabkommen) auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen. 3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung innerhalb eines Jahres nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Ausführungsbestimmungen. Ich möchte es genauer wissen

Doch folgt die FDP-Basis auch den Argumenten des Parteikaders?

SVP: «Bei Ja tut sich in Asylfrage wirklich etwas»

SVP-Nationalrat Thomas Matter wusste an diesem Abend, wie er Emotionen wecken konnte. Als Gastredner malte er ein Zukunftsbild, das viele im Saal beschäftigte: Er warnte vor Millionen neuen Zuwanderern und sprach vom wachsenden Druck durch die Migration.

«Ich möchte, dass meine Kinder in einer Schweiz mit derselben Lebensqualität leben können wie ich», sagte er und traf einen Nerv. Seine Rede wanderte geschickt von der Bevölkerungspolitik zur Asylfrage. «Wenn sich beim Asyl wirklich etwas bewegen soll, braucht es ein Ja zur Initiative», rief er. Einige im Publikum nickten.

Dann trat Beat Walti ans Mikrofon. Der Zürcher FDP-Nationalrat versuchte, das Argumentationsrad zurück in die Mitte zu drehen. Ein Ja zur SVP-Initiative, warnte er, würde die bilateralen Verträge gefährden. Auch Schengen/Dublin stünde auf der Kippe – mit gravierenden Folgen für die Sicherheitspolitik. Walti erinnerte an die realen Bedürfnisse des Arbeitsmarkts: Die Schweiz altere, der Fachkräftemangel verschärfe sich. «Mehr Menschen gehen in Pension, als neue nachrücken. Ohne Zuwanderung wird es eng», sagte er.

Klares Resultat trotz viel Migrationskritik

Er fügte hinzu: «Eine ehrliche Lösung wäre ein höheres Rentenalter» – im Saal erntete er dafür Schmunzeln. Parteipräsident Filippo Leutenegger kommentierte wohl für die drei anwesenden Journalisten: «Im FDP-Saal vielleicht mehrheitsfähig, draussen wohl chancenlos.»

Die migrationskritischen Wortmeldungen rissen jedoch nicht ab. Ein FDP-Mitglied mit deutschem Migrationshintergrund berichtete von seiner Herkunftsregion, in der fast «ein halbes Dorf aus Rumänien» zugezogen sei. Ein anderer forderte härteres Durchgreifen im Asylrecht: «Wer echte Delikte begeht, soll das Asylrecht verlieren.» Walti reagierte sachlich, gab aber zu: «Es gibt viele Vollzugsprobleme. Um die müssen wir uns kümmern.»

Am Ende fiel das Resultat klar aus: 114 Delegierte empfahlen die Nein-Parole, 21 stimmten für ein Ja. Um ein Haar wären noch weniger Ja-Stimmen gezählt worden. Ein Stimmenzähler vergass zunächst, auch die Stimmen auf den Stühlen hinter sich zu zählen.

FDP-Stimmenzähler vergisst einige Stimmen an Versammlung in Stäfa 08.04.2026

Die Zahl der abweichenden Stimmen und die Vielzahl kritischer Voten sind trotzdem ein deutliches Warnsignal. Denn eingeladen waren nicht beliebige Mitglieder, sondern Kaderleute aus den Ortssektionen. Dass fast jeder Siebte sich gegen die Parteilinie stellte, zeigt: Viele Freisinnige wollen auch bei einem Nein zur Initiative nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Gar nicht abstimmen wollten 11 Mitglieder. Sie enthielten sich.

SP-Justizminister Beat Jans vertritt den Bundesrat

Was die 21 Ja-Stimmen bedeuten, wird sich am 14. Juni zeigen. Der Abstimmungskampf dürfte einer der lautesten seit Jahren werden. Die SVP hat bereits in den vergangenen Monaten ihre Plakate und Fahnen verteilt. Die Nein-Kampagne hat hingegen noch nicht Fahrt genommen. Erst Mitte Mai dürfte zudem klar werden, welche Kampagne wie viel Geld einsetzt.

Eine der wenigen bekannten Summen kommt aus der Ostschweiz: 60'000 Franken will die dortige Industrie- und Handelskammer beisteuern. Auffällig: Der Thurgauer Gewerbeverband empfahl überraschend die Ja-Parole.

Bundesrat Beat Jans (SP) vertritt als Justizminister die Nein-Haltung des Gesamtbundesrates. Erwartet wird in Bundesbern, dass die beiden SVP-Bundesräte Albert Rösti und Guy Parmelin ihn unterstützen. Sie sind zuständig für Bereiche, die von der Migration betroffen sind. Rösti verantwortet das Thema Infrastruktur, bei Wirtschaftsminister Parmelin ist das Thema Wohnen angesiedelt.