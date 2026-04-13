Die Zürcher FDP hat ihre Personalfrage für die Regierungsratswahlen 2027 geklärt. Wie die Partei mitteilt, soll Nationalrat Andri Silberschmidt den frei werdenden Sitz von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh übernehmen.
Der 32-Jährige gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Partei. Seine politische Karriere begann im Gemeinderat der Stadt Zürich, bevor er in den Nationalrat gewählt wurde. Dort habe er wiederholt gezeigt, dass er über Parteigrenzen hinweg Mehrheiten organisieren könne, schreibt die FDP.
Die Partei setzt bewusst auf ein Profil, das auch ausserhalb der eigenen Wählerschaft zieht. Silberschmidt sei national gut vernetzt, im Kanton breit bekannt und spreche mit seiner «klaren und nahbaren Art» auch Wählerinnen und Wähler ausserhalb der FDP an.
Die offizielle Nomination ist für den 23. Juni vorgesehen.
Strategisch hält sich die FDP zudem eine Option offen. Grundsätzlich strebt sie zwei Sitze in der Zürcher Regierung an. Eine zweite Kandidatur will sie aber nur prüfen, falls sich auch ausserhalb des bürgerlichen Lagers eine Vakanz ergibt. Konkret würde das bedeuten, dass der parteilose Regierungsrat Mario Fehr nicht mehr antritt.