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FDP bringt sich in Stellung Silberschmidt soll Walker Späh in Zürcher Regierung beerben

Sven Ziegler

13.4.2026

Der Zürcher FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt soll in die Zürcher Regierung rücken. 
Der Zürcher FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt soll in die Zürcher Regierung rücken. 
sda

Die Zürcher FDP bringt sich früh für die Regierungsratswahlen 2027 in Position: Nationalrat Andri Silberschmidt soll den frei werdenden Sitz von Carmen Walker Späh verteidigen.

Keystone-SDA

13.04.2026, 08:34

13.04.2026, 09:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Zürcher FDP will mit Nationalrat Andri Silberschmidt den Sitz von Carmen Walker Späh im Regierungsrat verteidigen.
  • Die Partei sieht in ihm einen vernetzten Politiker, der auch über die FDP hinaus Wähler anspricht.
  • Eine zweite Kandidatur prüft die FDP nur, falls es ausserhalb des bürgerlichen Lagers zu einer Vakanz kommt.
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Die Zürcher FDP hat ihre Personalfrage für die Regierungsratswahlen 2027 geklärt. Wie die Partei mitteilt, soll Nationalrat Andri Silberschmidt den frei werdenden Sitz von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh übernehmen.

Der 32-Jährige gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Partei. Seine politische Karriere begann im Gemeinderat der Stadt Zürich, bevor er in den Nationalrat gewählt wurde. Dort habe er wiederholt gezeigt, dass er über Parteigrenzen hinweg Mehrheiten organisieren könne, schreibt die FDP.

Die Partei setzt bewusst auf ein Profil, das auch ausserhalb der eigenen Wählerschaft zieht. Silberschmidt sei national gut vernetzt, im Kanton breit bekannt und spreche mit seiner «klaren und nahbaren Art» auch Wählerinnen und Wähler ausserhalb der FDP an.

Die offizielle Nomination ist für den 23. Juni vorgesehen.

Strategisch hält sich die FDP zudem eine Option offen. Grundsätzlich strebt sie zwei Sitze in der Zürcher Regierung an. Eine zweite Kandidatur will sie aber nur prüfen, falls sich auch ausserhalb des bürgerlichen Lagers eine Vakanz ergibt. Konkret würde das bedeuten, dass der parteilose Regierungsrat Mario Fehr nicht mehr antritt.

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