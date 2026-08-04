Federico Venco wollte einer Töfffahrerin helfen, die ihr Handy verloren hatte und den Weg zu einem Treffen nicht mehr fand. Am vereinbarten Ort hielt ihr Ex-Partner den 36-Jährigen offenbar für ihren neuen Freund und tötete ihn.

Von Auto gerammt Federico hilft einer Fremden – dann wird er von ihrem Ex getötet

Darum geht’s Federico Venco begleitete eine ihm unbekannte Frau zu einem Treffen mit deren Ex-Partner.

Der Ex soll den 36-Jährigen für den neuen Freund der Frau gehalten und sein Motorrad absichtlich gerammt haben.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen, im Auto fanden die Ermittler einen schweren Stein und ein Messer. Zusammenfassung erstellt mit

Federico Venco wollte lediglich helfen. Der 36-jährige Motorradfahrer traf in der Nacht auf Sonntag bei Somma Lombardo auf eine Frau, die ihr Handy verloren hatte und den Weg zu einem Treffen nicht mehr fand. Venco bot an, sie mit seinem Töff zum vereinbarten Ort zu begleiten.

Dort wartete der frühere Partner der 39-Jährigen in seinem Auto. Die Beziehung war erst wenige Wochen zuvor zu Ende gegangen. Die Frau wollte ihm bei dem Treffen nahe einem Friedhof persönliche Gegenstände zurückgeben.

Nach der bisherigen Rekonstruktion der Carabinieri soll der 44-Jährige die Frau in Begleitung Vencos gesehen und den Helfer für ihren neuen Partner gehalten haben, berichtet der «Corriere della Sera». Er soll zunächst das Motorrad seiner Ex überholt und anschliessend Vencos Maschine gerammt und von der Strasse gedrängt haben.

Der 36-Jährige wurde bei dem heftigen Aufprall in einen angrenzenden Wald geschleudert und tödlich verletzt. Anschliessend soll der Autofahrer auch seine frühere Partnerin angegriffen haben. Passanten griffen ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Auto des Verdächtigen fanden die Ermittler einen mehrere Kilogramm schweren Stein sowie ein Messer mit geöffneter Klinge. Ob die Gegenstände für einen Angriff auf die Frau vorgesehen waren, ist noch offen. Der Festgenommene schwieg zunächst zu den Vorwürfen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vorsätzliche Tötung vor. Die Ermittler werten das wiedergefundene Handy der Frau aus und prüfen auch, ob der Mann Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Venco galt in seiner Heimatgemeinde als hilfsbereit und engagierte sich unter anderem für ältere Menschen.

Wenn Trennungen in Mordplänen enden

Auch in der Schweiz beschäftigte ein eskalierter Beziehungskonflikt die Justiz. Ein Mann aus dem Kanton Zürich hatte versucht, im Darknet einen Auftragskiller auf seine frühere Partnerin anzusetzen. Vorausgegangen waren jahrelange Auseinandersetzungen um das Sorgerecht, das Besuchsrecht und Unterhaltszahlungen.

Der Mann überwies laut Gericht mehr als 22'000 Franken in Bitcoin und lieferte den Betreibern einer illegalen Plattform Fotos seiner Ex-Partnerin, ihres Autos und des Nummernschilds. Die geplante Tat wurde nie ausgeführt. Internationale Ermittlungen führten schliesslich zu seiner Verhaftung.

Das Zürcher Obergericht verurteilte ihn im April 2026 wegen versuchter Anstiftung zum Mord zu elf Jahren Freiheitsstrafe. Damit wurde das erstinstanzliche Urteil von fünf Jahren deutlich verschärft. Die Richter bezeichneten den Plan als «ausserordentlich grausam» und «teuflisch». Der Verurteilte musste der betroffenen Frau zudem Genugtuung und eine Prozessentschädigung bezahlen.