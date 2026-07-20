Ein Walliser Arzt muss für eine folgenschwere Fehleinschätzung geradestehen. Nach der Diagnose eines vermeintlichen Schleudertraumas erlitt seine Patientin wenige Tage später eine Hirnblutung.

Eine Walliser Patientin erlitt nach einer Fehldiagnose ihres Hausarztes eine Hirnblutung.

Darum geht’s Eine Walliser Patientin erlitt nach einer Fehldiagnose eine schwere Hirnblutung und bleibende Schäden.

Das Bundesgericht bestätigt, dass der Hausarzt ein Aneurysma hätte abklären müssen.

Die Verurteilung bleibt bestehen, nur die Höhe der Geldstrafe wurde reduziert. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Patientin litt 2017 unter plötzlich auftretenden, ungewöhnlich starken Kopfschmerzen. Ihr Hausarzt im Kanton Wallis diagnostizierte nach einer Untersuchung ein Schleudertrauma und liess lediglich ein CT ohne Kontrastmittel durchführen.

Drei Tage später erlitt die Frau eine Aneurysmaruptur mit massiver Hirnblutung und trägt seither schwere bleibende Schäden davon.

Das Bundesgericht kommt nun zum Schluss, dass der Arzt die Gefahr eines Aneurysmas hätte erkennen müssen, wie der «Walliser Bote» berichtet. Bei «plötzlichen, atypischen und trotz Medikation persistierenden Kopfschmerzen» hätte laut Bundesgericht mindestens ein CT mit Kontrastmittel erfolgen oder die Patientin ins Spital überwiesen werden müssen.

Der heute 47-jährige Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie wurde deshalb wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt.

Geldstrafe reduziert

Das Bezirksgericht sprach 2023 eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen à 55 Franken aus und verpflichtete ihn zudem zu Genugtuungszahlungen von insgesamt 185'000 Franken an die Patientin und ihre Angehörigen. Das Kantonsgericht bestätigte das Urteil.

Der Arzt zog das Urteil weiter und kritisierte unter anderem die Beweiswürdigung sowie die rechtliche Einschätzung. Das Bundesgericht wies die meisten Beschwerden ab. Recht bekam der Mediziner lediglich bei der Höhe der Geldstrafe: Die vom Kantonsgericht erhöhte Tagessatzhöhe von 230 Franken wurde aufgehoben und wie ursprünglich vom Bezirksgericht auf 55 Franken festgelegt.

Die Genugtuungszahlungen von insgesamt 185'000 Franken wurden vom Arzt nicht angefochten.