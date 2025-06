In Baden AG sind zuletzt mehrere Parkplätze gestrichen worden. Symbolbild: Keystone

Ein Verein in Baden wollte seine Forderung zum Erhalt der Parkplätze an den Stadtrat übergeben. Regierungsmitglied Philippe Ramseier sagte zu, wurde jedoch vom Stadtrat zurückgepfiffen.

Keine Zeit? blue News fasst für mich zusammen Die neu gegründete IG Pro Parkplatz Baden will den Abbau von Parkplätzen in der Stadt stoppen und hat dazu ihre erste Veranstaltung durchgeführt.

Trotz Zusage blieb ein Stadtrat der Veranstaltung fern, nachdem der Gesamtstadtrat eine Teilnahme offiziell untersagt hatte.

Die Entscheidung stösst auf scharfe Kritik. Mehr anzeigen

Der neu gegründete Verein IG Pro Parkplatz Baden setzt sich dem Namen entsprechend für den Erhalt von Parkplätzen in der Stadt Baden ein. Am Dienstag hat die Gruppierung seinen Auftaktevent durchgeführt.

So weit, so unspektakulär. Zu reden gibt allerdings das Fernbleiben des Stadtrats – trotz angenommener Einladung durch FDP-Stadtrat Philippe Ramseier, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Demnach wurde Ramseier vom links-grün dominierten Gesamtstadtrat zurückgepfiffen. Ramseier bestätigt: «Ich hatte in meiner Rolle als Stadtrat eine Einladung vom Verein IG Pro Parkplatz erhalten, und ich hatte meine Teilnahme bereits zugesagt.»

Weil der Gesamtstadtrat am Montag entschieden habe, dass niemand vom Stadtrat am Anlass teilnehme, sei er dann als Privatperson hingegangen. «Weil ich es wichtig finde, der Bevölkerung zuzuhören», sagt er zur «Aargauer Zeitung».

«Wir wollen das nicht länger hinnehmen»

Für den Entscheid des Gesamtstadtrats findet die Badener SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner, selbst Mitglied der IG, deutliche Worte: «Feige, dass der Stadtrat diesen Entscheid getroffen hat.» Dass man sich dieser Diskussion mit Personen anderer Meinung nicht stelle, sei sehr schade.

Der Badener Stadtrat geht auf eine Anfrage der «Aargauer Zeitung» zu den Gründen für den Entscheid nicht ein. «Der Stadtrat hat an seiner Sitzung entschieden, nicht mit einer offiziellen Delegation an der Veranstaltung teilzunehmen», lässt Stadtammann Markus Schneider (Mitte) lediglich verlauten.

In den vergangenen Monaten sind in Baden an mehreren Orten Parkplätze gestrichen worden. Dagegen wehrt sich die IG. «Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass in der Stadt weiter Parkplätze abgebaut werden», wird IG-Präsident und FDP-Grossrat Adrian Schoop zitiert.