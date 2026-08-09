Am Oeschinensee oberhalb von Kandersteg im Kanton Bern hat sich am «Spitze Stei» ein massiver Felsabbruch ereignet. Videos in den Sozialen Medien zeigen den Niedergang grosser Gesteinsmassen – Touristinnen und Touristen flüchteten teils panisch vom Seeufer.

Unter lautem Getöse und begleitet von heftiger Staubentwicklung stürzten am Samstag vom Gipfelbereich des «Spitze Stei» grosse Felsmassen Richtung Tal.

Darum geht’s Im Gipfelbereich am «Spitze Stei» beim Oeschinensee ist am Samstag ein grosser Felsblock abgestürzt.

Lautes Grollen und eine weithin sichtbare Staubwolke begleitete den Felssturz.

Videos in deSozialen Netzwerken zeigen das Naturereignis – einige Beobachter gerieten in Panik. Zusammenfassung erstellt mit

Im Gipfelbereich am «Spitze Stei» oberhalb des Oeschinensees ist am Samstagnachmittag kurz nach 13.30 Uhr ein «kippender Block» abgestürzt, teilt die Gemeinde Kandersteg auf ihrer Webseite mit. Rund 3000 Tonnen Stein sollen sich laut der Berner Tamedia-Zeitungen vom Berg gelöst haben. Der Abbruch zog eine gewaltige Staubwolke bis ins Tal mit sich.

Mehrere Videos und Fotos in den Sozialen Medien dokumentieren den Felsabbruch am Touristenhotspot. Die Aufnahmen zeigen, wie sich die Geröllmassen Richtung Tal bewegen. Einige Touristinnen und Touristen reagieren panisch, mancher Besucher verliess das Seeufer fluchtartig.

Berg seit Jahren in Bewegung

Die Reisbloggerin Verena den Felssturz in einem Video auf Instagram festgehalten. «Heute habe ich live einen von mehreren Felsstürzen nahe des Oeschinensee in der Schweiz gesehen», beschreibt sie den Schreckmoment. Gegenüber «Nau.ch» berichtet eine Leserin: «Plötzlich habe ich einen lauten Knall gehört. Es klang wie eine Explosion.»

Beim «Spitze Stei» über dem Oeschinensee in Kandersteg bewegen sich schon seit mehreren Jahren grosse Felsmassen. Seit 2018 wird der Berg überwacht. Die Rutschbewegungen stehen im Zusammenhang mit dem Schmelzen des Permafrosts. 50 Millionen Tonnen Stein seien dort in Bewegung, berichtete Kommissionssprecher Ueli Egger (SP) 2024 im Rat.