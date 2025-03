Felssturz in der Leventina – mehrere Bewohner evakuiert

Bei Pollegio TI kam es zu einem Felssturz. (Archivbild) KEYSTONE

In Pollegio TI hat ein Felssturz am Vormittag Sachschäden an Häusern und Autos verursacht. Zehn Anwohner mussten vorsorglich evakuiert werden. Die betroffenen Strassen bleiben bis auf Weiteres gesperrt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Felssturz in Pollegio TI beschädigte Häuser und Autos, aber es gab keine Verletzten.

Zehn Anwohner wurden evakuiert, während Fachleute die Stabilität des Geländes überprüfen.

Strassen bleiben gesperrt – die Bevölkerung soll Sicherheitshinweise beachten. Mehr anzeigen

Ein Felssturz in der Tessiner Gemeinde Pollegio hat heute gegen 11 Uhr Sachschäden an mehreren Häusern und Autos verursacht. Zehn Anwohner mussten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.

Der Erdrutsch ereignete sich in der Via alle Vigne, einer Wohngegend von Pollegio. Gesteinsbrocken stürzten auf die Strasse und beschädigten parkierte Fahrzeuge sowie einige Hausfassaden. Aufgrund der unklaren Lage wurden Spezialisten der Feuerwehr, des Forstamts und ein kantonaler Geologe hinzugezogen, um die Stabilität des Geländes zu beurteilen.

Neben den Polizeikräften aus Biasca und Pollegio waren auch Rettungskräfte der Tre Valli Soccorso im Einsatz. Die Behörden haben mehrere Strassenabschnitte gesperrt und bitten die Bevölkerung, Sicherheitsanweisungen zu befolgen.

Die genaue Ursache des Felssturzes wird derzeit untersucht. Ob es weitere Erdrutsche geben könnte, ist noch unklar. Die Experten vor Ort prüfen nun, ob zusätzliche Schutzmassnahmen erforderlich sind und wann die evakuierten Anwohner zurückkehren können.