Deutsche Doku zu Blatten VS Felssturz-Katastrophe raubte Hotelier alles – er will trotzdem noch 2025 neu eröffnen

Carlotta Henggeler

4.9.2025

Im Jahr 2029 soll Blatten aufgebaut sein

In Ferden im Walliser Lötschental stellen der Staatsrat und die Gemeindebehörden den Fahrplan für den Wiederaufbau des von einem Bergsturz zerstörten Dorfs Blatten vor. Diesen Fahrplan hat der Kanton gemeinsam mit der Gemeinde Blatten erarbeitet. Er umfasst die wichtigsten zu behandelnden Themen und legt einen Aktionsplan fest. Zudem werden Finanzierungsfragen sowie die notwendigen gesetzlichen Anpassungen behandelt, um den Prozess zu beschleunigen.

03.09.2025

Ein Felssturz zerstörte Ende Mai 2025 die Existenz von 300 Menschen in Blatten. Wie die Lage vor Ort heute ist und weshalb Betroffene ihre Zukunft trotzdem in ihrer Heimat sehen, zeigt ein neuer TV-Film.

Teleschau

04.09.2025, 18:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein verheerender Felssturz zerstörte im Mai 2025 rund 90 Prozent des Dorfs Blatten und raubte 300 Menschen ihre Existenz.
  • Trotz anhaltender Gefahr und schwieriger Bedingungen wollen Betroffene wie Hotelier Lukas Kalbermatten noch 2025 mit dem Wiederaufbau beginnen.
  • Experten warnen vor zunehmenden Naturgefahren durch den Klimawandel, doch Gemeinden wie Blatten und Kandersteg wollen ihre Dörfer nicht aufgeben.
  • Der Dokumentarfilm «Trügerische Alpenidylle» läuft heute, Donnerstag, 4. September, um 22:15 Uhr auf ZDF.
Mehr anzeigen

Der Mensch mag mittlerweile grosse Teile der Natur für sich beansprucht haben. Doch entfesselt diese ihre rauen Kräfte, ist er letztlich doch machtlos. Das zeigten am 28. Mai 2025 einmal mehr die Bilder, die aus Blatten um die Welt gingen.

Felsmassen und Eis rauschten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern talwärts und walzten alles platt. Die Existenz von 300 Menschen, die zuvor evakuiert worden waren: ausgelöscht.

90 Prozent des Dorfes einfach weg. Die Macher des ZDF-Films «Trügerische Alpenidylle – Was tun, wenn Berge wegbrechen?» wagen einige Monate danach eine Bestandsaufnahme vor Ort.

Jonas Jeitziner, regionaler Führungsstab Lötschental, räumt ein, man befinde sich noch immer in einer «grossen Chaosphase». Der Überblick über das verschüttete Gebiet gestaltet sich schwierig, Bagger sinken im Boden ein, noch immer ist Bewegung im Berg. Sofern Messgeräte und Kameras ausschlagen und einen erneuten Felssturz prognostizieren, heisst es schnell weg.

Trügerische Alpenidylle - Was tun, wenn Berge wegbrechen?
Do 04.09. 22:15 - 23:00 ∙ ZDF ∙ 45 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Nur «wenige Minuten» Reaktionszeit blieben dann, erklärt Manfred Ebener, stellvertretender Leiter Führungsstab. Trotzdem haben sich viele Blattener den Optimismus bewahrt, wie Jeitziner berichtet: «Sie stärken sich an dem, was sie noch haben, das ist das Miteinandersein.»

Gemeindepräsident: «Unsere Heimat ist hier, gefährlich ist es überall»

Einer von denen, die alles verloren haben, ist Lukas Kalbermatten. Der Hotelier leitete ein Drei-Sterne-Haus. Der «typische Familienbetrieb» sei «eine Erfolgsgeschichte» gewesen – bis der Felssturz kam.

Bis auf ein paar Fotoalben und traditionelle Trachten ist davon nichts mehr übrig. «Man hat gesehen, der Fels kommt auch», beobachtete Kalbermatten vorab. «Es hat so rausgespritzt: Und dann habe ich gesagt, das Dorf ist weg.»

Nach dem Bergsturz. Blatten soll an «sicherem Ort» bis 2029 wieder aufgebaut werden

Nach dem BergsturzBlatten soll an «sicherem Ort» bis 2029 wieder aufgebaut werden

Trotz des massiven Einschnittes und weiterhin drohender Gefahr träumt Kalbermatten bereits von einem neuen Hotel – wieder in Blatten. Noch 2025 will er eröffnen, auch wenn die Wiese, auf dem die leicht rückbaubaren Bauelemente stehen sollen, noch leer ist. «Für 1000 Jahre lohnt es sich wieder, ein Haus zu bauen», verweist er auf die Jahrtausendkatastrophe und fügt hinzu: Am Ätna würden auch Menschen leben, «am Vulkan, der kann mal explodieren».

Ähnlich sieht es Gemeindepräsident Matthias Bellwald, der im ZDF-Film betont: «Unsere Heimat ist hier, gefährlich ist es überall.»

Er halte es für verheerend, Gefahrenkarten an Jahrtausendereignissen auszurichten: «Dann müssen wir die ganze Schweiz umsiedeln.» Für seine Pläne, Blatten wieder bewohnbar zu machen, habe er bislang nur positives Feedback erhalten: «Die Solidarität ist ein krasses und sehr klares Zeichen, man glaubt an uns. Es glaubt die ganze Schweiz daran, dass wir es schaffen.»

Tödlicher Steinschlag. Darum werden auch Schweizer Berge immer instabiler

Tödlicher SteinschlagDarum werden auch Schweizer Berge immer instabiler

In Kandersteg im Nachbartal kam es noch zu keiner grossen Katastrophe. Doch der sorgenvolle Blick der Ortsansässigen gilt dem Spitzen Stein. Kleinere Abplatzungen gab es bereits, seither wird der Berg engmaschig überwacht.

Ein Ranger wurde eingesetzt, um sicherzustellen, dass im Instagram-Hotspot Wanderinnen und Wanderer die abgesperrten Bereiche auch wirklich nicht betreten. «Es könnte paketweise runterkommen, aber auch zu einem grossen Ereignis führen», sagt Forscherin Dr. Marcia Phillips. Genauere Vorhersagen seien schwierig. Auch das Unglück im benachbarten Glatten könne man bis heute nicht genau erklären.

Sicher ist: Weil aufgrund der Klimaveränderungen der Permafrost zunehmend abtaut, bröckelt die «Versiegelung des Berges». Die Folge: höherer Druck auf den Berg, erhöhte Bewegung – und am Ende mehr Felsstürze. «Manche Messstellen können wir nicht mehr besuchen», erklärt Phillips – zu gefährlich. Dämme, Zäune und Auffangbecken sollen Kandersteg vor Schlimmerem bewahren, zumindest vor kleineren Vorkommnissen. «Nur bei einem Worst Case kann man sich hier nicht schützen - unmöglich», weiss Gemeinderatspräsident René Maeder.

Das Dorf kann nicht entvölkert werden

Um gerüstet zu sein für den Ernstfall, existieren Evakuierungspläne. Dazu regulieren Zonen, inwiefern etwa Hotels ausbauen dürfen. In der roten Zone ist Baustopp angesagt. Trotz dieser Vorsichtsmassnahmen warnt Maeder: «Wir können nicht einfach das Dorf entvölkern.»

Bergsturz. Naturgefahren als grösster Unsicherheitsfaktor für Blattens Zukunft

BergsturzNaturgefahren als grösster Unsicherheitsfaktor für Blattens Zukunft

Es brauche weiterhin eine Perspektive für «junge, aufstrebende Geschäftsleute, die sich hier eine Existenz aufgebaut haben». Andernfalls befürchte er den «Tod für das Dorf».

