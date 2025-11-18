  1. Privatkunden
Schäden an Leitplanke Felssturz verschüttet Kantonsstrasse in Dreien SG

Lea Oetiker

18.11.2025

Die Kantonsstrasse ist aktuell noch gesperrt.
Die Kantonsstrasse ist aktuell noch gesperrt.
Kantonspolizei St. Gallen

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Felssturz in St. Gallen – die Kantonsstrasse ist in beide Richtungen gesperrt.

Lea Oetiker

18.11.2025, 15:28

18.11.2025, 15:56

Am Dienstagmorgen kam es in St. Gallen zu einem Felssturz auf der Hauptstrasse, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Es entstanden Schäden an einer Mauer und an einer Leitplanke. Durch das Strassenkreisinspektorat Wattwil wurde ein Geologe aufgeboten.

Die Kantonsstrasse zwischen Mosnang und Mühlrüti ist in beide Richtungen gesperrt.

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

In einem Interview mit Schauspielerin Tracee Ellis Ross erklärt Michelle Obama unmissverständlich, warum Amerika aus ihrer Sicht noch nicht bereit ist für eine Präsidentin – und warum sie selbst definitiv nicht kandidieren wird.

17.11.2025

