Autofahrer aufgepasst: Auf der Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon warnt der Bund vor Felsstürzen. (Archivaufnahme) sda

Der Bund warnte heute Autofahrer*innen vor Felsstürzen auf der Axenstrasse. Das Gebiet soll weiträumig umfahren werden. Nun gibt er jedoch Entwarnung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Axenstrasse (A4) zwischen Flüelen und Sisikon wurde wegen eines technischen Alarms der Überwachungsanlage komplett gesperrt.

Teile der Kommunikationsmittel in der Region sind ausgefallen, was die Lage zusätzlich kompliziert, da die Überwachungsanlage keine sichere Nutzung der Strecke garantiert.

Die Behörden haben Umleitungen eingerichtet, und Verkehrsteilnehmende werden aufgefordert, alternative Routen zu nutzen und aktuelle Informationen abzurufen.

Die Behörden geben nun Entwarnung. Mehr anzeigen

Die Axenstrasse (A4) zwischen Flüelen und Sisikon ist aufgrund eines technischen Alarms der Überwachungsanlage vollständig gesperrt. Die Sperrung betrifft ein Gebiet, das bereits für seine Gefahr durch Fels- und Bergstürze bekannt ist.

In der betroffenen Region sind Teile der Informations- und Kommunikationsmittel ausgefallen, was die Situation zusätzlich erschwert. Die Überwachungsanlage, die potenzielle Felsstürze und Erdrutsche in diesem Abschnitt überwacht, meldete technische Probleme, wodurch keine sichere Nutzung der Strecke gewährleistet werden kann.

Verkehrs- und Sicherheitsmassnahmen

Die zuständigen Behörden haben die Sperrung umgehend veranlasst, um Risiken für Verkehrsteilnehmende zu minimieren. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, Umleitungen über alternative Routen zu nutzen und sich über Verkehrsdienste auf dem Laufenden zu halten.

Weitere Informationen zur Dauer der Sperrung und den Reparaturarbeiten an der Überwachungsanlage werden erwartet.