Fenster zu während Hitze? Das BAG sagt Ja, Kachelmann spricht von «aktiver Sterbehilfe»

Im Sommer sollte auch tagsüber kurz gelüftet werden. KEYSTONE

Das Bundesamt für Gesundheit rät bei Hitze zu einer simplen Regel: tagsüber Fenster zu, nachts lüften. Der Wetterexperte Jörg Kachelmann nennt das öffentlich «aktive Sterbehilfe».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das BAG empfiehlt, Fenster bei Hitze tagsüber geschlossen zu halten und nur nachts oder früh morgens zu lüften, wenn es draussen kühler ist als drinnen.

Meteorologe Jörg Kachelmann widerspricht vehement: In geschlossenen Räumen steige die Luftfeuchtigkeit gefährlich an, Sauerstoff fehle, und genau das sei bei Hitzetoden entscheidend – nicht die Temperatur allein.

Fachleute sehen einen Zielkonflikt zwischen Hitzeschutz und Luftqualität: Vor allem in bewohnten Räumen muss trotz Hitze regelmässig gelüftet werden, weil sonst CO2 und Schadstoffe kritische Werte erreichen. Mehr anzeigen

Wer sich an die offizielle Schweizer Empfehlung hält, schliesst bei Hitze tagsüber die Fenster und beschattet sie nach Möglichkeit von aussen mit Storen oder Fensterläden.

Gelüftet werden soll laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) nachts und früh morgens, wenn die Aussentemperatur unter der Innentemperatur liegt. Reicht das nicht, empfiehlt das BAG, tagsüber zusätzlich stossweise zu lüften – die Fenster also kurz ganz zu öffnen statt sie nur zu kippen.

Diese Empfehlung ärgert den Schweizer Wetterexperten Jörg Kachelmann seit Jahren. In einer Kolumne im «Tages-Anzeiger» rechnete er 2019 vor, wie sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt in einem geschlossenen Wohnraum über Stunden entwickeln.

«Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffarmut und die absolute Windstille» – die Gefahr im Sommer

Sein Fazit: Die Temperatur steige nach einiger Zeit kaum noch, dafür aber die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich an, weil der Schweiss der Bewohner nicht mehr abtransportiert werde. «Das schärfste Schwert beim Hitzetod ist nicht die Temperatur», schrieb er – sondern Feuchtigkeit, Sauerstoffmangel und Windstille.

Sein Rat sei deshalb: tagsüber Durchzug machen und Ventilatoren laufen lassen, denn «niemand wird krank von Durchzug und Ventilatoren».

In einem Online-Beitrag bezeichnete er den Rat zu geschlossenen Fenstern später als «aktive Sterbehilfe» und sagte dem WDR: «Folgen Sie Ihrem Instinkt, bevor Sie halbtot sind.»

«Aktive Sterbehilfe», schrieb Kachelmann im Jahr 2024.

Eine Recherche des deutschen Senders WDR relativiert beide Seiten. Medizinerin Alina Herrmann von den Unikliniken Köln und Heidelberg bestätigt zwar, dass bei Hitzewellen nur ein kleiner Teil der Todesfälle direkt auf einen Hitzschlag zurückgeht – «während einer Hitzewelle sind die wenigsten Todesfälle auf einen Hitzschlag zurückzuführen», die meisten sterben an Herzinfarkt, Schlaganfall oder anderen Vorerkrankungen.

Trotzdem hält sie es für sinnvoll, bei grossem Temperaturunterschied zwischen drinnen und draussen die Fenster tagsüber zu schliessen. Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale NRW weist dagegen auf einen Zielkonflikt hin: «An heissen Tagen besteht ein Interessenskonflikt zwischen Hitzeschutz und Innenraumlufthygiene.»

Wird ein Raum von mehreren Personen genutzt, müsse trotz Hitze zwischendurch gelüftet werden, sonst steige die CO2-Konzentration zu stark. Auch Schadstoffquellen wie Kerzen, Zigaretten oder ausgasende Altlasten im Haus sprechen laut den befragten Fachleuten für regelmässiges Lüften, unabhängig von der Aussentemperatur.

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