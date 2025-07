Am Gotthard kommt es zu einem langen Stau. (Archivbild) sda

Geduld ist gefragt: Am Montagvormittag staute sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal auf einer Länge von neun Kilometern. Wer in den Süden unterwegs war, musste bis zu anderthalb Stunden mehr einplanen – und auch auf der Südseite ging kaum etwas vorwärts.

Am Montagvormittag standen Autofahrerinnen und Autofahrer vor einer Geduldsprobe: Bereits am späten Vormittag meldete der Touring Club Schweiz (TCS) einen Stau von neun Kilometern vor dem Nordportal des Gotthardtunnels.

Zwischen Erstfeld und Göschenen schob sich eine lange Blechlawine langsam vorwärts. Wer in Richtung Tessin unterwegs war, musste zu diesem Zeitpunkt rund eine Stunde und dreissig Minuten zusätzlich einplanen.

Gemäss dem TCS ist nun auch mit weiteren Verzögerungen zu rechnen. Zwischen Erstfeld und Wassen kam es zu einem Unfall.

Nicht nur die Nordseite war betroffen. Laut TCS kam es auch zwischen Quinto und Airolo zu Staus, dort betrug die Staulänge vier Kilometer. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten mit einem Zeitverlust von rund 40 Minuten rechnen.

Die Verkehrsexperten führen die Verzögerungen auf den Ferienverkehr zurück. Gerade in den Sommermonaten ist die Gotthardroute eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen. Sobald in mehreren Kantonen gleichzeitig Ferien sind, steigt die Belastung auf der Autobahn A2 sprunghaft an.