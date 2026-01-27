Feriengast wird nachts aus Bündner Spital entlassen – und muss Stunden ausharren

Der Mann musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Symbolbild: Keystone

Ein Feriengast wird mitten in der Nacht aus dem Regionalspital Surselva entlassen – ohne Möglichkeit zur Rückkehr in seine Wohnung. Die Klinik zeigt sich im Nachgang betroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Feriengast wird nach einem medizinischen Notfall nachts aus dem Bündner Regionalspital Surselva entlassen.

Mangels Transportmöglichkeit muss er bis zum Morgen in der Empfangshalle ausharren.

Das Spital bedauert den Vorfall und kündigt Verbesserungen bei nächtlichen Entlassungen an. Mehr anzeigen

Am 5. Januar wird ein Mann aus seiner Ferienwohnung nahe Ilanz GR als Notfall mit der Ambulanz ins Regionalspital Surselva gebracht. Nach einer Penicillintherapie litt er damals laut eigenen Angaben unter heftigem Durchfall und massiven Kreislaufproblemen.

Sein Zustand stabilisiert sich im Spital rasch. Die behandelnde Arztperson entscheidet daraufhin, den Patienten um 1 Uhr nachts als «stabil» zu entlassen, wie «Südostschweiz» berichtet.

Was folgt, ärgert den Mann bis heute: «Man stellte mich in die kühle Empfangshalle, wo ich erfolglos versuchte, ein Taxi zurück in die Ferienwohnung zu bestellen», wird er im Bericht zitiert. Öffentlicher Verkehr oder Hotels seien nachts keine Option gewesen. Er verbringt deshalb die Nacht bis 6.30 Uhr auf einem Stuhl im Wartebereich.

Spital bedauert Vorfall

«Mein Unmut war auch nach Tagen noch enorm», so der Feriengast. Er spricht von mangelnder Fürsorge. Zudem widerspricht er dem Arztbericht, wonach er eine stationäre Aufnahme abgelehnt habe. «Ihre klare Ansage war, es gebe keinen medizinischen Grund für einen stationären Aufenthalt.» Er habe nie um eine Entlassung gebeten.

Eine Beschwerde an die Spitaldirektion bleibt gemäss Bericht zunächst unbeantwortet. Eine am 16. Januar per Post verschickte Stellungnahme des Spitals fand den Weg nicht bis zum Empfänger. Auf Nachfrage der «Südostschweiz» reagiert das Regionalspital und leitet das Schreiben an den Mann per E-Mail weiter: Man bedaure, «dass Sie Ihren Aufenthalt in unserem Notfall als belastend und in mehreren Punkten unbefriedigend erlebt haben». Zudem bedaure die Spitalleitung, dass der Mann sich «in der Situation der verspäteten Rückreiseorganisation alleingelassen fühlte».

Künftig wolle man Abläufe bei nächtlichen Entlassungen prüfen und verbessern. Der Mann bleibt skeptisch: «Von einer Entschuldigung findet sich keine Spur. Das spricht für sich.»