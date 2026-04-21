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Zoff im Unterengadin Ferienhausbesitzer blockieren soziale Wohnungen – aus Angst um Aussicht

Dominik Müller

21.4.2026

Das Dorf Ftan gehört zur politischen Gemeinde Scuol GR.
Das Dorf Ftan gehört zur politischen Gemeinde Scuol GR.
Google Street View

Ein geplantes Genossenschaftsprojekt in Ftan GR wird durch Einsprachen von Zweitwohnungsbesitzern gestoppt. Der Konflikt zeigt sich auch in anderen Tourismusgemeinden der Schweiz.

Dominik Müller

21.04.2026, 21:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Ftan (Scuol GR) blockieren Zweitwohnungsbesitzer den Bau von sechs Genossenschaftswohnungen für Einheimische mit Einsprachen.
  • Sie befürchten eine Beeinträchtigung von Aussicht und Immobilienwert.
  • Auch in Gstaad (Saanen BE) werden ähnliche Wohnbauprojekte trotz dringendem Bedarf durch Einsprachen verzögert.
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In Ftan im Unterengadin plant eine Erbengemeinschaft den Bau von sechs Genossenschaftswohnungen für Einheimische. Doch das Projekt wird von Zweitwohnungsbesitzern blockiert, die Einsprache erhoben haben, wie SRF berichtet. Sie befürchten laut eigenen Angaben weitere Bauten am Hang und damit eine Beeinträchtigung der Aussicht sowie des Immobilienwerts.

Der zuständige Architekt zeigt sich gegenüber SRF frustriert: «Eigentlich ist alles perfekt. Es ist schade, dass es die Einsprachen gegeben hat, denn ohne diese wären wir bereits am Bauen.»

Der Konflikt steht exemplarisch für einen angespannten Wohnungsmarkt in Tourismusregionen. Während schweizweit etwa 1 Prozent der Wohnungen leer steht, liegt der Wert in solchen Gemeinden bei nur rund 0,75 Prozent.

Projekt auch in Gstaad blockiert

Die Preise steigen, Einheimische finden kaum noch bezahlbaren Wohnraum und müssen oft ausserhalb wohnen. Das Bundesamt für Wohnungswesen sieht unter anderem die Covid-Pandemie und die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative als Verschärfung der Lage.

Auch andere Regionen versuchen gegenzusteuern, wie SRF berichtet: In Gstaad im Berner Oberland sind 63 Genossenschaftswohnungen geplant, vorgesehen für 130 bis 150 Personen. Einziehen dürfen nur Menschen, die in Saanen – der Gemeinde zu der auch Gstaad gehört – leben oder arbeiten.

Das Projekt geht auf lokale Initiativen zurück, das Bauland stellt die Gemeinde zur Verfügung, dennoch gibt es auch hier Einsprachen und Verzögerungen.

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