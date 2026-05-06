  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zürich Affoltern Feuer in Mehrfamilienhaus – Drei Personen  im Spital

Samuel Walder

6.5.2026

Am Mittwoch kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zürich Affoltern.
Am Mittwoch kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zürich Affoltern.
Schutz & Rettung Zürich

Mitten in der Nacht bricht in Zürich-Affoltern ein Feuer aus – Flammen fressen sich rasch durch ein Mehrfamilienhaus. Drei Personen müssen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Samuel Walder

06.05.2026, 09:12

06.05.2026, 09:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Nacht kam es in Zürich Affoltern zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, der sich rasch von einer Wohnung über die Fassade auf mehrere Stockwerke ausbreitete.
  • Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell eindämmen, musste jedoch Glutnester in der Fassade aufwendig bekämpfen.
  • Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht; die Brandursache ist noch unklar.
Mehr anzeigen

In Zürich Affoltern ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Das berichten Schutz & Rettung Zürich und die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. 

Kurz vor 00.30 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) ein Notruf ein. Gemeldet wurde ein Brand auf einem Balkon. Die ersten Einsatzkräfte trafen auf eine Erdgeschosswohnung, die bereits in Vollbrand stand.

Das Feuer breitete sich innert weniger Minuten über die Fassade aus. Auch die oberen Stockwerke wurden von den Flammen eingenommen. Die Feuerwehr verlegte mehrere Löschleitungen durch das Treppenhaus und bekämpfte die Flammen gleichzeitig von aussen mit Autodrehleitern.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.
Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.
Schutz & Rettung Zürich

Schnelle Reaktion der Einsatzkräfte

Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brand rasch eingedämmt werden. In der Fassade entdeckten die Einsatzkräfte jedoch Glutnester. Diese mussten aufgesägt werden, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Hauses sowie des Nachbargebäudes hatten sich bereits selbstständig in Sicherheit gebracht oder wurden von der Polizei evakuiert. Zusätzlich durchsuchte die Feuerwehr die Wohnungen unter Atemschutz nach weiteren Personen.

Drei Personen im Spital

Mehrere Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt untersucht und erstversorgt. Drei Personen wurden anschliessend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht.

Im Einsatz standen während mehreren Stunden die Berufsfeuerwehr von SRZ, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Stadtpolizei Zürich.

Meistgelesen

Ernste Situation an Bord – Swiss-Flug setzt über Kasachstan einen Notruf ab
Diese 3 Szenen zeigen, dass die amerikanische Demokratie ernsthaft in Gefahr ist
Erster Hantavirus-Fall in der Schweiz – Mann in Zürich in Behandlung
Kostet der Ballsaal Amerika eine Milliarde? +++ Newsom warnt: «So endet die Demokratie»
Lara Gut-Behrami spricht über ihr letztes Rennen als Ski-Profi

Mehr aus dem Ressort

Auf Kreuzfahrschiff infiziert. Erster Hantavirus-Fall in der Schweiz – Mann in Zürich in Behandlung

Auf Kreuzfahrschiff infiziertErster Hantavirus-Fall in der Schweiz – Mann in Zürich in Behandlung

Maschine landet in Almaty statt in Zürich. Ernste Situation an Bord – Swiss-Flug setzt über Kasachstan einen Notruf ab

Maschine landet in Almaty statt in ZürichErnste Situation an Bord – Swiss-Flug setzt über Kasachstan einen Notruf ab

260 Meter im Gegenverkehr. Geisterfahrer wendet auf A4 plötzlich – Irrfahrt kommt ihn teuer zu stehen

260 Meter im GegenverkehrGeisterfahrer wendet auf A4 plötzlich – Irrfahrt kommt ihn teuer zu stehen