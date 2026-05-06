Am Mittwoch kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zürich Affoltern. Schutz & Rettung Zürich

Mitten in der Nacht bricht in Zürich-Affoltern ein Feuer aus – Flammen fressen sich rasch durch ein Mehrfamilienhaus. Drei Personen müssen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht kam es in Zürich Affoltern zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, der sich rasch von einer Wohnung über die Fassade auf mehrere Stockwerke ausbreitete.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell eindämmen, musste jedoch Glutnester in der Fassade aufwendig bekämpfen.

Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht; die Brandursache ist noch unklar. Mehr anzeigen

In Zürich Affoltern ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Das berichten Schutz & Rettung Zürich und die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Kurz vor 00.30 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) ein Notruf ein. Gemeldet wurde ein Brand auf einem Balkon. Die ersten Einsatzkräfte trafen auf eine Erdgeschosswohnung, die bereits in Vollbrand stand.

Das Feuer breitete sich innert weniger Minuten über die Fassade aus. Auch die oberen Stockwerke wurden von den Flammen eingenommen. Die Feuerwehr verlegte mehrere Löschleitungen durch das Treppenhaus und bekämpfte die Flammen gleichzeitig von aussen mit Autodrehleitern.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Schutz & Rettung Zürich

Schnelle Reaktion der Einsatzkräfte

Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brand rasch eingedämmt werden. In der Fassade entdeckten die Einsatzkräfte jedoch Glutnester. Diese mussten aufgesägt werden, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Hauses sowie des Nachbargebäudes hatten sich bereits selbstständig in Sicherheit gebracht oder wurden von der Polizei evakuiert. Zusätzlich durchsuchte die Feuerwehr die Wohnungen unter Atemschutz nach weiteren Personen.

Drei Personen im Spital

Mehrere Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt untersucht und erstversorgt. Drei Personen wurden anschliessend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht.

Im Einsatz standen während mehreren Stunden die Berufsfeuerwehr von SRZ, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Stadtpolizei Zürich.