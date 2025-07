Tagelswangen ZH: Bauernhaus in Vollbrand – Feuerwehren verhindern Übergriff auf Nachbargebäude. BRK News

Ein Grossbrand hat am Montagabend ein altes Bauernhaus in Tagelswangen zerstört. Verletzt wurde niemand – die Ursache ist noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Tagelswangen ist am Montagabend ein altes Bauernhaus vollständig ausgebrannt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern, verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Mehr anzeigen

In Tagelswangen ZH ist am Montagabend ein altes Bauernhaus vollständig niedergebrannt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, ging kurz nach 21 Uhr bei der Notrufzentrale die Meldung über das Feuer an der Zürcherstrasse ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau wurde bei den Löscharbeiten von mehreren regionalen Kräften unterstützt, darunter Schutz & Intervention Winterthur, die Feuerwehr Volketswil und Schutz & Rettung Zürich. Gemeinsam verhinderten sie ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude. Das Bauernhaus selbst konnte jedoch nicht mehr gerettet werden und wurde komplett zerstört.

Die Brandursache ist derzeit unklar. BRK News

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich eine Person im Innern des Hauses. Sie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst Winterthur war vorsorglich vor Ort, um die eingesetzten Feuerwehrkräfte medizinisch abzusichern.

Die Kantonspolizei Zürich hat noch in der Nacht mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Dazu wurden Spuren gesichert und erste Befragungen durchgeführt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten mussten einsturzgefährdete Gebäudeteile entfernt werden, um den Ermittlern einen sicheren Zugang zu ermöglichen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Alertswiss-App gewarnt. Die Polizei riet dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen auszuschalten. Die Warnung wurde gegen 23 Uhr wieder aufgehoben. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber erheblich sein.