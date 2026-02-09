  1. Privatkunden
Hoher Sachschaden In Winterthurer Altstadt bricht Feuer aus – Polizei vermutet Brandstiftung

Dominik Müller

9.2.2026

Die Feuerwehr musste am Sonntag wegen eines Brandes in Winterthur ausrücken.
Die Feuerwehr musste am Sonntag wegen eines Brandes in Winterthur ausrücken.
Kantonspolizei Zürich

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Altstadt von Winterthur führte am späten Sonntagabend zu erheblichem Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Dominik Müller

09.02.2026, 09:19

09.02.2026, 09:22

Gegen 22.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur am Sonntag die Meldung ein, dass es im 1. Stock eines Hauses am Holderplatz brenne. Die ausgerückte Feuerwehr konnte das Feuer laut einer Mitteilung löschen.

Demnach mussten drei Personen evakuiert werden, weil sich viel Rauch entwickelt hatte. Weiter evakuierte die Stadtpolizei Winterthur vorsorglich ein naheliegendes Lokal. Am betroffenen Gebäude entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Die ersten Erkenntnisse der Polizei deuten auf Brandstiftung als mögliche Brandursache hin, worauf die Kantonspolizei Zürich die weitere Fallbearbeitung übernommen hat. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

