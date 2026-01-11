  1. Privatkunden
Brand in Altstetten Feuer in Zürcher Hochhaus – eine Person zur Abklärung im Spital

Philipp Dahm

11.1.2026

Feuer in der Zürcher Hohlstrasse
Die Hohlstrasse ist wegen eines Feuers in einem Hochhaus am 11. Januar 2026 gesperrt.

Die Hohlstrasse ist wegen eines Feuers in einem Hochhaus am 11. Januar 2026 gesperrt.

Bild: blue News

Feuer in der Zürcher Hohlstrasse

Bild: blue News

Feuer in der Zürcher Hohlstrasse

Bild: blue News

Feuer in der Zürcher Hohlstrasse

Bild: blue News

Feuer in der Zürcher Hohlstrasse
Feuer in der Zürcher Hohlstrasse. Die Hohlstrasse ist wegen eines Feuers in einem Hochhaus am 11. Januar 2026 gesperrt.

Die Hohlstrasse ist wegen eines Feuers in einem Hochhaus am 11. Januar 2026 gesperrt.

Bild: blue News

Feuer in der Zürcher Hohlstrasse

Bild: blue News

Feuer in der Zürcher Hohlstrasse

Bild: blue News

Feuer in der Zürcher Hohlstrasse

Bild: blue News

Dicke, schwarze Rauchwolken ziehen über Zürich-Altstetten: In einer Wohnung in der Hohlstrasse ist ein Feuer ausgebrochen, das jedoch schnell gelöscht werden konnte.

Philipp Dahm

11.01.2026, 10:23

11.01.2026, 10:35

Feuer in einer der obersten Wohnungen eines Hochhauses in der Zürcher Hohlstrasse: Die Feuerwehr hat den Brand in Altstetten bereits gelöscht.

Dank des schnellen Eingreifens blieb nur diese eine Wohnung betroffen – eine Person ist zur Abklärung ins Spital gebracht worden, wie blue News vor Ort erfuhr.

Die Hohlstrasse war kurzzeitig gesperrt, was auch die Buslinie 31 betroffen hat. Der Verkehr ist aber wieder freigegeben.

