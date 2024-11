Der Sachschaden beläuft sich auf 200'000 Franken. Kanton St. Gallen

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in St.Gallen hat am Dienstagnachmittag einen Grosseinsatz ausgelöst. Eine 81-jährige Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag brannte ein Einfamilienhaus am Reiherweg, wobei eine 81-jährige Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht wurde.

Der Sachschaden beträgt über 200'000 Franken.

Rund 80 Feuerwehrleute, medizinisches Fachpersonal und die Kantonspolizei St.Gallen waren im Einsatz. Mehr anzeigen

Am Dienstag, kurz vor 16 Uhr, ist es in einem Einfamilienhaus am Reiherweg in Grabs SG zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Eine Die 81-jährige Schweizerin, die mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden ist, ist am Abend noch verstorben. Es entstand Sachschaden von über 200’000 Franken.

80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Kanton St. Gallen

Eine Auskunftsperson meldete der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus. Die 81-jährige Bewohnerin konnte von mehreren Personen aus ihrem Haus evakuiert werden. Sie musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Das Einfamilienhaus ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialist/-innen der Kantonspolizei St.Gallen die zuständigen Feuerwehren mit rund 80 Angehörigen sowie der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen die Brandursachenermittlung aufgenommen.