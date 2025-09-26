  1. Privatkunden
Auch die Schweiz ist betroffen Feuergefahr – BMW ruft weltweit Hunderttausende Autos zurück

dpa

26.9.2025 - 13:12

BMW ruft hunderttausende Autos zurück. (Symbolbild)
BMW ruft hunderttausende Autos zurück. (Symbolbild)
dpa

Weil es durch ein Problem am Starter im schlimmsten Fall zu Feuern kommen kann, ruft BMW weltweit Hunderttausende Autos zurück. Auch in der Schweiz wird gewarnt.

DPA

26.09.2025, 13:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • BMW ruft weltweit Fahrzeuge zurück, weil Wasser in den Starter eindringen kann.
  • In Deutschland sind rund 136'500 Autos, in den USA knapp 195'000 betroffen.
  • Besitzer sollen ihre Fahrzeuge bis zur Reparatur nur im Freien abstellen.
Mehr anzeigen

BMW ruft weltweit Hunderttausende Autos in die Werkstätten, um ein Problem am Starter zu beheben, das im schlimmsten Fall zu Feuer führen kann. Alleine in Deutschland sind rund 136.500 Fahrzeuge betroffen, wie das Unternehmen mitteilt.

In den USA sind es weitere knapp 195.000 Autos. Eine weltweite Zahl nennt BMW nicht. Sie dürfte aber noch deutlich höher liegen, denn es sind zahlreiche Modelle aus einem Produktionszeitraum von September 2015 bis September 2021 betroffen – auch in Asien und anderen europäischen Ländern. Auch in der Schweiz wurden rund 9900 Modelle verkauft.

In den betroffenen Fahrzeugen könne an bestimmten Stellen Wasser in den Starter eindringen und Korrosion verursachen, heisst es von BMW. Ein Starten des Motors sei dann unter Umständen nicht mehr möglich. Es könne auch zu einem Kurzschluss und infolgedessen zu einer lokalen Überhitzung am Starter kommen. «Im ungünstigsten Fall führt dies möglicherweise zu einem Fahrzeugbrand.»

Autos nur im Freien abstellen

Dies kann laut BMW auch im abgestellten Zustand auftreten. Betroffenen Kunden sei daher empfohlen «dringend, bis zur Durchführung der Reparatur ihr Fahrzeug im Freien sowie nicht in unmittelbarer Nähe von Gebäuden abzustellen».

Zu den Kosten des Rückrufs äusserte sich BMW nicht. Da der Starter ausgetauscht und bei einzelnen Autos auch eine stärkere Batterie eingebaut werden muss, dürften diese sich durchaus aufsummieren.

