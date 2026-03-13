  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er ist Feuerwehrmann Solothurner Feuerteufel gesteht 14 Brände

Sven Ziegler

13.3.2026

Nach dem Brand in Bellach SO wurde ein Tatverdächtiger verhaftet.
Nach dem Brand in Bellach SO wurde ein Tatverdächtiger verhaftet.
Kapo Solothurn

In der Region Solothurn hat ein 24-jähriger Schweizer gestanden, insgesamt 14 Brände gelegt zu haben. Besonders brisant: Der Mann ist Mitglied der Feuerwehr.

Redaktion blue News

13.03.2026, 09:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 24-jähriger Schweizer hat gestanden, seit 2024 insgesamt 14 Brände in Solothurn, Langendorf und Bellach gelegt zu haben.
  • Der Tatverdächtige sitzt weiterhin in Untersuchungshaft und ist Mitglied der Feuerwehr Solothurn.
  • Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mehrfacher Brandstiftung und Sachbeschädigung.
Mehr anzeigen

Die Serie von Bränden in der Region Solothurn ist offenbar aufgeklärt. Ein 24-jähriger Schweizer hat gestanden, insgesamt 14 Brände gelegt zu haben.

Die Taten ereigneten sich seit 2024 in Solothurn, Langendorf und Bellach, wie aus den Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht. Betroffen waren unter anderem Industriegebäude, Abbruchobjekte, Holzschöpfe sowie mehrere Fahrzeuge.

Der Mann befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Gegen ihn läuft eine Strafuntersuchung wegen mehrfacher Brandstiftung und mehrfacher Sachbeschädigung.

Verdächtiger ist Feuerwehrmann

Ende Februar wurde bereits bekannt, dass sich der Mann in Untersuchungshaft befindet. Er war Mitglied der Feuerwehr. 

In einem internen Schreiben an die Feuerwehrangehörigen bestätigte Feuerwehrkommandant Boris Anderegg, dass der Festgenommene zur eigenen Organisation gehört. «Mit grosser Betroffenheit muss ich euch leider mitteilen, dass es sich bei der festgenommenen Person um ein Mitglied unserer Feuerwehr handelt», schrieb er. Der Vorfall habe ihn persönlich sehr getroffen.

Serie von Bränden über Monate

Die Brandserie hatte in der Region seit Monaten für grosse Unruhe gesorgt. Immer wieder kam es zu Bränden an verschiedenen Orten, häufig nachts oder an abgelegenen Standorten.

Unter den betroffenen Objekten waren beispielsweise Industriegebäude in Solothurn, Holzschöpfe in Langendorf sowie mehrere Autos.

Die Ermittlungen führten schliesslich zur Festnahme des Verdächtigen. Inzwischen hat der Mann laut Staatsanwaltschaft Geständnisse abgelegt.

Für den Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Meistgelesen

«Am Dienstag wird das Regime fallen», sagt Maybrit Illners Experte
Busfahrer ehren verstorbenen Kollegen mit rührender Geste
«Susanne Wille rekrutiert schlimmer als jeder Mann»
Trump tobt über «gestörte Drecksäcke» und schreibt: «Es ist mir eine Ehre, zu töten»
Drohne im Oman abgestürzt – Tote und Verletzte