Am Montagnachmittag kam es auf der Zurlindeninsel in Aarau zu einem Badeunfall. Die Rettungskräfte leiteten umgehend eine Suchaktion ein, konnten den 22-jährigen Mann jedoch nur noch leblos aus der Aare bergen.

Am Montag, kurz nach 16 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass bei der Zurlindeninsel in Aarau eine männliche Person in die Aare gestiegen, abgetaucht und anschliessend nicht mehr aufgetaucht sei. Eine Auskunftsperson hatte den Vorfall beobachtet und die Rettungskräfte verständigt, teilt die Kantonspolizei Aarau am Dienstag mit.

Umgehend nahmen demnach zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte die Suche nach dem Vermissten auf. Diese setzten ein Boot sowie eine Drohne ein. Mithilfe der Drohne habe der Vermisste unter Wasser lokalisiert werden können. Für den 22-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr konnte ihn nur noch leblos aus der Aare bergen.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Untersuchung eröffnet. Hinweise auf ein Drittverschulden liegen derzeit nicht vor.