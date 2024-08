In der Parterrewohnung dieses Mehrfamilienhauses in Rüttenen SO kam es zu einer Explosion. Eine Person wurde danach tot geborgen. Kantonspolizei Solothurn

Feuerwehrleute aus Rüttenen und Solothurn machen eine grausame Entdeckung: Nach einer Explosion in einem Wohnhaus finden sie eine tote Person.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagmorgen kam es kurz nach Mitternacht in einem Wohnhaus in der Kirchstrasse in Rüttenen SO zu einer Explosion.

Rettungskräfte fanden bei den Löscharbeiten in einer Wohnung eine Leiche.

Die Polizei ermittelt, das Haus ist unbewohnbar. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Freitag haben Einsatzkräfte in Rüttenen SO eine tote Person in einer Wohnung gefunden. Zuvor kam es darin zu einer Explosion.

Die Identität der verstorbenen Person sowie die Ursache der Explosion und des anschliessenden Brandes waren am Freitagmorgen noch ungeklärt. Die Polizei sucht Zeugen. Die Meldung der Explosion ging gemäss einem Communiqué der Solothurner Kantonspolizei am Freitag um 0.45 Uhr ein.

Polizei sucht Zeugen

Als die Einsatzkräfte an die Kirchstrasse in Rüttenen ausgerückt seien, sei die Parterrewohnung des zweistöckigen Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand gestanden. Rund um die Wohnung seien Trümmerteile gelegen.

Lage der Kirchstrasse in Rüttenen SO. Google Earth

Feuerwehrleute aus Rüttenen und Solothurn fanden schliesslich bei den Löscharbeiten die leblose Person, wie es heute Morgen weiter hiess. Zur Klärung der Identität und der Todesursache bot die Polizei ein Institut für Rechtsmedizin auf.

Einige Wohnungen des betroffenen Hauses sind nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde sucht zusammen mit den Betroffenen geeignete Unterbringungsmöglichkeiten. Wer ausserdem Angaben zur Explosion und des Brandes machen könne, sei gebeten, diese der Kantonspolizei Solothurn zu melden.

mafr, sda