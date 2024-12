In der Nacht auf Montag ist ein Brand im Schaffhauser Stadtzentrum am Fronwagplatz ausgebrochen BRK News

In der Nacht auf Montag ist ein Brand im Schaffhauser Stadtzentrum am Fronwagplatz ausgebrochen. Keine Personen wurden dabei verletzt.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Montag ist ein Brand im Schaffhauser Stadtzentrum am Fronwagplatz ausgebrochen.

Keine Personen wurden verletzt.

Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens werden derzeit untersucht. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Montag ist ein Brand im Schaffhauser Stadtzentrum am Fronwagplatz ausgebrochen. Die Meldung kam gegen 1:30 Uhr. «Die Feuerwehr Schaffhausen rückte umgehend aus und lokalisierte den Brandherd im oberen Bereich einer eng bebauten Liegenschaft», heisst es in einer Mitteilung.

Aufgrund der dichten Bauweise gestaltete sich der Einsatz besonders anspruchsvoll. Zahlreiche Feuerwehrangehörige standen im Einsatz. Mit einer Autodrehleiter wurde das Gebäude von oben überwacht, während sich Atemschutztrupps über den Innenbereich zum Brandherd vorkämpften.

Starke Rauchentwicklung

Die Feuerwehr öffnete gezielt die Decke zwischen zwei Etagen, lokalisierte den Brandherd und löschte diesen. Weil die Feuerwehr schnell reagierte, wurde verhindert, dass das Feuer auf die angebauten Liegenschaften übergriff.

Der Brand löste eine starke Rauchentwicklung aus, weshalb über Alertswiss eine Warnung herausgegeben wurde. «Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten», heisst es in der Mitteilung weiter. Auch der Rettungsdienst, ein Sanitätseinsatzleiter, die Polizei und ein Experte der städtischen Werke waren im Einsatz.

Keine Personen wurden verletzt. Die beiden Bewohner der betroffenen Liegenschaft brachten sich selbstständig in Sicherheit..

Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens werden derzeit untersucht. Die Wohnung und die darüberliegenden Geschäftsräume können vorerst nicht mehr genutzt werden.