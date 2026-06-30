Bereits zehn Mal rückte die Feuerwehr Luzern im Juni zur Kapellbrücke aus – stets handelte es sich um einen Fehlalarm. Was ist da los?

Darum geht’s Allein im Juni rückte die Feuerwehr Luzern zehn Mal zur Kapellbrücke aus.

Stets handelte es sich um einen Fehlalarm, ausgelöst durch die sogenannte Brückenkreuzspinne.

Deren Netze durchbrechen den Lichtstrahl im Rauchmelder, der einen Alarm auslöst.

Bei der Kapellbrücke in Luzern wurde im Juni bereits zehn Mal der Feueralarm ausgelöst, darunter zwei Mal in einer Nacht. Doch die Feuerwehr rückte stets umsonst aus. Jedes Mal handelte es sich um einen Fehlalarm, wie die «Luzerner Zeitung» zuerst berichtete.

Der Grund für die Fehlalarme ist der Feuerwehr Luzern wohlbekannt. Bei der Übeltäterin handelt es sich um die Brückenkreuzspinne. Die achtbeinigen Tiere durchbrechen mit ihren Netzen den Lichtstrahl im Rauchmelder, der den Brandalarm auslöst. «Wir stellen immer wieder fest, dass Spinnen in den Brandmeldern drin sind und so den Alarm auslösen», sagt der Luzerner Feuerwehrkommandant Thomas Lang dem SRF.

Verheerender Brand 1993

Zwar werde die Brücke regelmässig von den Spinnen befreit, diese kehrten jedoch stets rasch zurück. Vollständig lösen lässt sich das Problem offenbar nicht. Doch für die Feuerwehr Luzern gilt die Devise: Lieber einmal zu häufig ausrücken, als einmal zu wenig.

Bei einem verheerenden Brand am 18. August 1993 wurde ein Grossteil der Kapellbrücke zerstört, darunter 78 der 111 berühmten Bilder. Das Feuer wurde mutmasslich durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst.