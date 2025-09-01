  1. Privatkunden
Dramatischer Einsatz in Zürich Feuerwehr rettet Frau in letzter Sekunde vor den Flammen

Sven Ziegler

1.9.2025

An diesen Bettlaken wollte sich die Frau abseilen.
An diesen Bettlaken wollte sich die Frau abseilen.
Schutz und Rettung Zürich

Ein Brand in Altstetten ZH hat am Sonntagabend einen Grosseinsatz ausgelöst. Eine Frau wollte sich mit Bettlaken aus dem Fenster abseilen, ehe die Feuerwehr sie im letzten Moment mit der Drehleiter rettete.

Redaktion blue News

01.09.2025, 11:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Altstetten kam es am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung.
  • Eine Frau aus dem dritten Stock wollte sich mit Bettlaken abseilen, wurde aber von der Feuerwehr gerettet.
  • Drei Wohnungen sind derzeit unbewohnbar, verletzt wurde niemand.
Mehr anzeigen

Ein Wohnungsbrand im Zürcher Kreis 9 hat am Sonntagabend für einen dramatischen Einsatz gesorgt. Kurz nach 20 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein: Dichte Rauchschwaden seien weithin sichtbar, zudem höre man Hilferufe aus dem Haus in Altstetten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern im zweiten Obergeschoss.

Besonders brenzlig wurde die Situation für eine Frau im dritten Stock. Der Rauch hatte sich bereits in ihre Wohnung ausgebreitet, sodass sie in Panik geriet. Zunächst warf sie eine Matratze aus dem Fenster, offenbar um sich in Sicherheit zu stürzen. Passanten konnten sie davon abhalten. Stattdessen knotete die Bewohnerin mehrere Bettlaken zusammen und warf diese aus dem Fenster, um sich daran abzuseilen.

Drei Wohnungen unbewohnbar

In diesem Moment traf die Feuerwehr mit einer Autodrehleiter ein, wie Schutz und Rettung Zürich schreibt. Die Einsatzkräfte reagierten sofort, fuhren den Rettungskorb zum Fenster und zogen die Frau gerade noch rechtzeitig aus der gefährlichen Lage. Sie wurde medizinisch untersucht, wies aber keine gravierenden Verletzungen auf und konnte kurze Zeit später wieder entlassen werden.

Weitere Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in den Wohnungen. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, dennoch sind drei Wohnungen vorübergehend unbewohnbar – eine durch den Brand selbst, zwei weitere durch Rauch- und Wasserschäden.

Die Brandursache ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich mit mehreren Tanklöschfahrzeugen und zwei Drehleitern, dazu drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Stadtpolizei Zürich.

