Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana wird der Feuerwehrchef der Gemeinde von der Polizei befragt. David Vocat soll am 16. Februar als Auskunftsperson angehört werden.

Im Ermittlungsverfahren zur Brandkatastrophe von Crans-Montana wird nun auch der Feuerwehrchef der Gemeinde befragt. Wie RTS berichtet, hat die Polizei David Vocat, Chef des örtlichen Feuerwehrkorps, für den 16. Februar vorgeladen. Die Anhörung erfolgt auf Antrag der Staatsanwaltschaft.

Vocat wird dabei nicht als Beschuldigter, sondern als sogenannte Person, die Auskunft geben muss, einvernommen. Dies bestätigte das Rechercheteam der RTS. Eine solche Einvernahme bedeutet, dass die betroffene Person derzeit nicht formell beschuldigt ist.

Status könnte sich noch ändern

Der Status als Auskunftsperson schliesst jedoch weitere Schritte nicht aus. Gemäss Artikel 178 der Schweizerischen Strafprozessordnung kann diese Rolle im Verlauf der Ermittlungen angepasst werden. Die Staatsanwaltschaft könnte David Vocat später auch formell beschuldigen, sollte sich ein entsprechender Verdacht erhärten.

Ein solcher Verlauf war bereits bei anderen Beteiligten im Verfahren zu beobachten. Die Betreiber des Clubs «Le Constellation» waren zunächst ebenfalls als Auskunftspersonen einvernommen worden, bevor gegen sie ein Strafverfahren eröffnet wurde. Sie stehen unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst unter Anklage.

Möglicher Zusammenhang mit Kontrolle im Jahr 2018

Warum der Feuerwehrchef nun einvernommen wird, ist offiziell nicht im Detail bekannt. Laut RTS könnte die Befragung jedoch mit einem Kontrollbesuch im Jahr 2018 zusammenhängen. Damals hatte eine Begehung des Lokals «Le Constellation» stattgefunden, an der unter anderem David Vocat, der damalige Sicherheitsverantwortliche der Gemeinde, Betreiber Jacques Moretti sowie der frühere Eigentümer Julien Beytrison teilgenommen hatten.

Bei dieser Kontrolle seien keine Beanstandungen an der später brandursächlichen akustischen Schaumstoffverkleidung im Untergeschoss festgehalten worden, schreibt die RTS. Genau dieses Material entzündete sich in der Silvesternacht und löste den verheerenden Brand aus.

Ermittlungen dauern an

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis ermittelt weiterhin umfassend zu den Umständen des Brandes. Zuletzt hatte die Justiz das Verfahren auf weitere Personen ausgeweitet. Insgesamt sind derzeit mehrere ehemalige Verantwortliche des Lokals beschuldigt.

Für David Vocat gilt bis zu einer allfälligen formellen Anklage die Unschuldsvermutung.