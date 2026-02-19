  1. Privatkunden
80 Einsatzkräfte beim Parlament Nach Gas-Alarm: Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude

dpa

19.2.2026 - 07:49

Im Reichstagsgebäude läuft derzeit ein großer Feuerwehreinsatz. (Archivbild)
Im Reichstagsgebäude läuft derzeit ein großer Feuerwehreinsatz. (Archivbild)
dpa

Ein Gasmelder löst im Reichstagsgebäude Alarm aus. Die Feuerwehr prüft, ob womöglich ein Reinigungsmittel die Ursache war – oder es etwas Ernsteres ist.

DPA

19.02.2026, 07:49

Ein Gasmelder hat im Reichstagsgebäude in Berlin Alarm geschlagen und einen grösseren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist höchstwahrscheinlich eine geringe Menge eines Gefahrenstoffs ausgetreten sein, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Feuerwehr ging die automatische Meldung am Morgen gegen 5.15 Uhr ein. Rund 80 Einsatzkräfte sind derzeit im Einsatz und verschaffen sich einen Überblick über die Gefahrenlage, hiess es. Ein Sprecher sagte, dass die Einsatzkräfte bereits in dem Raum seien, aus dem die Meldung gesendet wurde. Vor Ort sei ein sogenannter Dekontaminationsplatz für die Sicherheit der Einsatzkräfte aufgebaut worden.

Bereits gefunden wurde dem Sprecher zufolge ein Reinigungskonzentrat. «Es könnte also sein, dass ein zu hoch dosiertes Reinigungsmittel die Gefahrenmeldung ausgelöst hat», sagte der Sprecher. Das sei aber noch nicht abschliessend geprüft.

Der Einsatz führte am Morgen auch zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen von Buslinien, die am Reichstagsgebäude entlangfahren.

