Feuerwehrchef ist nach 12-Stunden-Einvernahme erschüttert

Am Dienstag musste sich der Feuerwehrkommandant von Crans-Montana einer zwölfstündigen Verhörung unterziehen. KEYSTONE

Nach fast zwölf Stunden Einvernahme zeigt sich der Feuerwehrkommandant von Crans-Montana tief erschüttert. Im Zentrum steht eine Kontrolle aus dem Jahr 2018 – und die Frage, weshalb brennbares Material in einer Bar nicht beanstandet wurde. Er weist jede Schuld von sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Feuerwehrkommandant von Crans-Montana, David Vocat, wurde fast zwölf Stunden lang zum Brand vom 1. Januar befragt und zeigte sich danach stark erschüttert.

Im Fokus steht eine Kontrolle der Bar «Le Constellation» im Jahr 2018, bei der brennbarer Akustik-Schaumstoff nicht beanstandet wurde, wofür Vocat jedoch keine Zuständigkeit sieht.

Er wurde als Auskunftsperson einvernommen, könnte bei festgestellten Pflichtverletzungen aber angeklagt werden. Mehr anzeigen

Fast zwölf Stunden sass David Vocat am Montag bei der Einvernahme. Von 8.30 Uhr morgens bis gegen 21 Uhr abends wurde der Feuerwehrkommandant von Crans-Montana befragt. Danach zeigte er sich tief erschüttert. «Es war wirklich sehr, sehr hart», sagte er gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS).

Mit bewegter Stimme fügte er hinzu: «Ich weiss seit nun vierzig Tagen nicht mehr, ob ich mich in einem Traum oder in einem Albtraum befinde. Und jetzt befinde ich mich in einem Albtraum, und ich hoffe wirklich, dass wir da eines Tages rauskommen.»

Rolle bei Kontrolle 2018 im Fokus

Vocat wurde unter anderem befragt, weil er 2018 an einer Kontrolle der Bar «Le Constellation» beteiligt war. In den Räumen befand sich Akustik-Schaumstoff an der Decke des Untergeschosses – jenes Material, das beim Brand am 1. Januar eine Rolle spielte.

Warum wurde dieser Schaumstoff damals nicht beanstandet?

Der Kommandant weist jede Verantwortung für die Materialprüfung zurück: «Als ich dieses Gebäude überprüfte, ging es um diesen Feuerwehraspekt. Meine Aufgabe war nicht, die Materialien zu überprüfen. Das ist überhaupt nicht mein Job. Wenn es mein Job gewesen wäre, hätte ich es überprüft, ich hätte es gesagt.»

«Das war nicht mein Auftrag»

Seine Aufgabe bestehe darin, die Zugänge für die Feuerwehr zu kontrollieren – nicht aber die generelle Sicherheit eines Betriebs. Er bilde sich zwar regelmässig weiter, etwa zu neuen Gefahrenquellen wie Elektroautos oder Solarpanels. «Wir sprechen von vielen Dingen, die Gefahren für die Einsatzkräfte darstellen, aber nicht auf der Ebene brennbarer Materialien im Innern von Gebäuden.»

Appell an die Familien

Sichtlich mitgenommen richtete Vocat auch Worte an die Opfer und ihre Angehörigen: «Ich wünsche mir, dass alle Menschen, die am Leben sind, es bleiben, und es ihnen so gut wie möglich geht. Und dass sich ein solches Drama nie mehr wiederholt. Ich könnte es nicht mehr ertragen.»

Der Feuerwehrkommandant wurde als Auskunftsperson einvernommen. Doch klar ist: Sollten die Staatsanwältinnen zum Schluss kommen, dass er seinen Pflichten nicht nachgekommen ist, könnte er angeklagt werden.

Für David Vocat bleibt die Situation ein Ausnahmezustand. «Ich hoffe wirklich», sagt er, «dass wir da eines Tages rauskommen.»