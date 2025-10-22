  1. Privatkunden
Polizei sucht Zeugen Feuerwehrmänner in Frick AG von Jugendlichen attackiert

Sven Ziegler

22.10.2025

Die beiden Feuerwehrmänner wurden angegriffen. (Themenbild)
Die beiden Feuerwehrmänner wurden angegriffen. (Themenbild)
Sven Hoppe/dpa

In Frick AG sind zwei Feuerwehrmänner in der Nacht auf Sonntag von zwei Jugendlichen angegriffen worden. Einer der Männer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Redaktion blue News

22.10.2025, 15:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Feuerwehrleute wurden in Frick von zwei Jugendlichen auf einem E-Roller angegriffen.
  • Einer der Männer wurde verletzt und musste im Spital untersucht werden.
  • Die Polizei sucht Zeugen und hat eine detaillierte Täterbeschreibung veröffentlicht.
Mehr anzeigen

In der Nacht auf Sonntag ist es in Frick AG zu einem Angriff auf zwei Angehörige der Feuerwehr gekommen. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, ereignete sich der Vorfall kurz vor 1.30 Uhr auf der Schulstrasse in Richtung Gipf-Oberfrick.

Die beiden Männer waren nach einer Übung zu Fuss unterwegs und trugen ihre Feuerwehrkleidung mit der Aufschrift «Stützpunktfeuerwehr Frick», als sich ihnen zwei Jugendliche auf einem dunklen E-Roller näherten. Zunächst fuhren die Jugendlichen vorbei, wendeten dann jedoch, kehrten zurück und provozierten die Feuerwehrmänner verbal.

Als die Männer sie aufforderten, weiterzufahren, eskalierte die Situation: Der Fahrer – laut Zeugen 18 bis 19 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter gross, hellblonde Haare, schwarze Jacke – griff einen Feuerwehrmann an, packte ihn am Kinn und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Sein Beifahrer, ebenfalls etwa 19 Jahre alt, mit dunkelblonden Haaren, Bart und grauem Hoodie, blieb passiv.

Als der zweite Feuerwehrmann eingreifen wollte, wurde auch er ins Gesicht geschlagen. Beim Versuch, sich zurückzuziehen, stürzte der Mann auf die Strasse. Die Jugendlichen liessen jedoch nicht von ihm ab und fuhren erst davon, als einer der Männer den Notruf wählte.

Einer der beiden Feuerwehrleute erlitt leichte Verletzungen und begab sich am Folgetag zur Kontrolle ins Spital.

