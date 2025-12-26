Kein Silvester-Feuerwerk: Schweizer Städte verzichten auf teuren Lärm

10'000 Raketen erhellen in der Silvesternacht das Zürcher Seebecken Tausende Schaulustige sind in Zürich kurz nach Mitternacht mit einem grossen Feuerwerk ins neue Jahr gestartet. Während 15 Minuten erhellten rund 10'000 Raketen das Seebecken. Abgefeuert wurden sie von drei Booten auf dem Zürichsee. 01.01.2024

Teurer Lärm kommt aus der Mode: Immer mehr Schweizer Städte streichen das Silvesterfeuerwerk. Statt Böllern und Raketen setzen sie auf Ruhe, Lichtshows – oder gar nichts.

Das Silvester-Feuerwerk ist in vielen grossen Schweizer Städten keine Selbstverständlichkeit mehr. Basel verzichtet seit Jahren ganz auf den lauten Brauch, auch in Bern, Lausanne und St. Gallen gibt es kein offizielles Feuerwerk mehr. In der Zentralschweiz knallt es einzig in Luzern. Am traditionellen Spektakel festhalten hingegen weiterhin Zürich und Genf.

Höhepunkt des Zürcher «Silvesterzaubers» ist das Feuerwerk nach Mitternacht am Seebecken. Bereits tagsüber werden an zahlreichen Ständen Essen und Getränke angeboten. Ab 20 Uhr starten am 31. Dezember die Partys auf verschiedenen Festplätzen.

Bern: «Fiire statt Füüre»

In der Zentralschweiz findet einzig in Luzern ein öffentliches Feuerwerk statt, um das neue Jahr zu begrüssen. Jeweils am 1. Januar erleuchtet es den Vierwaldstättersee. Organisiert wird der Anlass allerdings nicht von der Stadt, sondern von der Tourismusorganisation und den Luzerner Hotels.

Im Kanton Bern steigt am 1. Januar 2026 ein grosses Feuerwerk auf der Höhematte in Interlaken. Es bildet den Abschluss des Musikfestivals «Touch the Mountains». In der Stadt Bern selbst sowie in anderen Berner Städten sind hingegen keine offiziellen Feuerwerke geplant. In Basel gibt es seit Jahren kein Silvester-Feuerwerk mehr, private Feuerwerke sind streng reglementiert. Im Baselbieter Hauptort Liestal sind sie sogar komplett verboten. Auch die drei grössten Städte im Kanton St. Gallen – St. Gallen, Rapperswil und Wil – verzichten auf ein offizielles Feuerwerk. Gleiches gilt für Kreuzlingen im Thurgau.

In Lausanne gibt es zwar kein klassisches Feuerwerk, dafür das bekannte «Feu», bei dem die Kathedrale mit Lichtspielen und Pyrotechnik in Szene gesetzt wird. Genf hingegen hält am Feuerwerk fest: Am 31. Dezember steigt erneut ein grosses Fest am Seeufer. Am Quai Gustave-Ador sorgen Musikbühnen, Karaoke und Foodtrucks für Stimmung. Das Motto dieses Jahr: «Ensemble on brille!» – «Gemeinsam strahlen wir!». Kein offizielles Feuerwerk gibt es dagegen in Freiburg, Neuenburg und La Chaux-de-Fonds.

Feuerwerke sind umstritten

Feuerwerke stehen schon länger in der Kritik – besonders bei Tierhalterinnen und Tierschützern. Hunde und Katzen zittern, Nutztiere reagieren gestresst. Umweltschützer warnen vor Luft- und Bodenverschmutzung, lärmempfindliche Menschen leiden oder ziehen sich über die Festtage zurück.

Im Dezember 2023 kam die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» zustande. Mitte Dezember dieses Jahres stimmte der Nationalrat einem direkten Gegenvorschlag zu, der das Zünden von Böllern verbieten will. Gegen Einschränkungen bei Import und Ausweispflicht stellte sich die grosse Kammer jedoch. Nun ist der Ständerat am Zug.

Eine Umfrage zeigt: Rund 70 Prozent der Stimmberechtigten unterstützen Massnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt vor den negativen Folgen von Feuerwerken.