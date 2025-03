Fiese Betrugsmasche bringt Bücher-Fans um ihr Geld

Orell Füssli ist von einer neuen Betrugsmasche betroffen. Archivbild: sda

Neun Bestseller für weniger als drei Franken – was wie ein Schnäppchen klingt, ist in Wahrheit eine perfide Betrugsmasche. Die Kantonspolizei Zürich warnt aktuell vor Fake-Angeboten im Namen des Buchhändlers Orell Füssli.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Betrüger geben sich online als Orell Füssli aus und bieten Bestseller für 2.90 Franken an.

In Wahrheit führt das Angebot zu einem kostenpflichtigen KI-Abo, nicht zu Büchern.

Die Polizei rät: keine Daten eingeben, verdächtige Profile melden und Anzeige erstatten. Mehr anzeigen

Mit einem vermeintlich unschlagbaren Buchangebot locken derzeit Cyberkriminelle Nutzerinnen und Nutzer auf betrügerische Webseiten. Die Kantonspolizei Zürich warnt eindringlich vor einem Fake-Angebot, das im Namen des bekannten Buchhändlers Orell Füssli in sozialen Medien verbreitet wird.

Versprochen wird eine «Kartonbox mit neun Bestsellern für nur 2.90 Franken». In der Box sollen laut Anzeige beliebte Titel wie «Iron Flame» von Rebecca Yarros, «Icebreaker» von Hannah Grace und «Die 1%-Methode» von James Clear enthalten sein – Bücher im Gesamtwert von über 250 Franken.

Doch wer glaubt, hier ein Schnäppchen zu machen, tappt in eine Abo-Falle. Die Polizei schreibt auf cybercrimepolice.ch, dass nicht Bücher geliefert werden, sondern durch die Eingabe persönlicher Daten ein Abo für ein fragwürdiges KI-Tool abgeschlossen wird – mit monatlichen Kosten.

Nicht Orell Füssli, sondern Betrüger

Die Zürcher Kantonspolizei stellt klar: Hinter dem Angebot steckt nicht Orell Füssli, sondern ein betrügerisches Netzwerk, das gezielt Daten abgreifen will. Die Masche nutzt bekannte Buchtitel und das Vertrauen in etablierte Marken, um Nutzer in die Falle zu locken.

Die Behörden raten zu besonderer Vorsicht bei verlockend günstigen Online-Angeboten. Wer seine Daten bereits eingegeben hat, sollte sofort seine Bank oder das Kreditkarteninstitut kontaktieren und die Karte sperren lassen. Zudem empfehlen die Behörden, den Vorfall bei der Polizei zu melden. «Am besten telefonisch bei der Kantonspolizei melden und danach persönlich Anzeige erstatten», so der Rat auf cybercrimepolice.ch.