Auf Social Media machen derzeit zahlreiche Krankenkassen-Vergleichsdienste mit grossen Sparversprechen auf sich aufmerksam. Doch offizielle Prämien für 2026 gibt es noch gar nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Firmen werben auf Social Media mit günstigen Krankenkassen-Angeboten für 2026.

Doch laut Bundesamt für Gesundheit sind solche Vergleiche noch gar nicht möglich.

Die Anbieter sammeln damit vor allem persönliche Daten für Werbezwecke. Mehr anzeigen

Wer derzeit durch Instagram, Facebook oder andere Plattformen scrollt, stösst auf reihenweise Werbung zu Krankenkassen-Prämien. Über 20 Inserate zählte blue News allein in den letzten Tagen – viele davon locken mit angeblichen Sparmöglichkeiten und schnellen Vergleichen.

Ein Beispiel: Auf der Seite «Krankenkassenbewertung», beworben via Instagram-Anzeige, heisst es: «Bis zu 3278 Franken pro Jahr sparen» oder «in 2 Minuten vergleichen». Auch andere Anbieter wie «Fincompact» oder «Neo.swiss» werben offensiv – mit Zahlen wie 202.10 oder sogar 171.10 Franken Monatsprämie. Der Vergleich sei nur einen Klick entfernt.

Fakt ist aber: Wie hoch die Krankenkassenprämien 2026 tatsächlich ausfallen, weiss derzeit niemand. Das bestätigt auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage. «Prämienvergleiche für das Prämienjahr 2026 sind nicht vor der Prämiengenehmigung möglich. Es ist lediglich ein Vergleich für die Prämien 2025 möglich», sagt BAG-Sprecherin Gabriela Giacometti.

Verlässliche Zahlen gibt es erst im Herbst – wie jedes Jahr werden die offiziellen Prämien Ende September veröffentlicht.

«Prognosen und Schätzungen» seien üblich

Warum also die Werbung? Auf Anfrage erklärt Fincompact, man arbeite mit «bisherigen Prämienverläufen, Inflation, Gesundheitskosten-Trends usw.» – also mit Prognosen und Schätzungen. Auch bei anderen Plattformen sei das die gängige Praxis, heisst es weiter. Der Vergleichsanbieter Premioplus spricht von «fundierten Prognosen und Analysen öffentlich zugänglicher Marktdaten» – betont aber, man mache «keine verbindlichen Aussagen oder Garantien zu zukünftigen Prämien».

Swiss VHV, Betreiber von Krankenkassenbewertung.ch, argumentiert ähnlich. Zwar wird auf der Website mit «bis zu CHF 3278 pro Jahr sparen» geworben – auf Anfrage heisst es jedoch: «Unsere Aussagen basieren auf allgemeinen Entwicklungen im Prämienumfeld sowie auf Erfahrungswerten aus bereits verfügbaren Daten.» Weitere Fragen von blue News wollte das Unternehmen nicht beantworten.

Dass solche Inserate überhaupt möglich sind, liegt auch an einer juristischen Grauzone. Irreführende Werbung ist zwar verboten – ob sie tatsächlich unzulässig ist, entscheidet aber erst ein Gericht. Und klagen kann nicht das BAG, sondern nur das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Dieses greift erst ein, «wenn sich die Irreführung durch eine Vielzahl von Beschwerden betroffener Bürger manifestiert».

Heisst konkret: Ohne breite Protestwelle passiert nichts. Und eine Beschwerde ist aufwändig – inklusive PDF-Formular, Screenshots und Links. Am Smartphone, wo viele diese Werbung sehen, ist das alles andere als einfach. Eine Stellungnahme des Seco zum Thema steht noch aus.

Daten landen bei «Versicherungsberater»

Doch was steckt hinter dieser Werbung? Laut BAG geht es um «Leadgenerierung» – also um das Sammeln von Kontaktdaten potenzieller Kunden. Mit günstiger Social-Media-Werbung lassen sich so einfach neue Kontakte gewinnen, die dann für einen Krankenkassenwechsel kontaktiert werden.

Was mit den Daten passiert, ist aber nicht immer transparent. blue News fand mehrere Plattformen mit lückenhaften oder fehlenden Angaben zum Datenschutz.

Fincompact etwa verlangt Name, E-Mail und Telefonnummer – wer hinter dem Angebot steckt, war bis zur Anfrage von blue News unklar. Auf Nachfrage teilt ein Sprecher mit: «Häufig werden die eingegebenen Daten (z. B. Alter, Wohnort, Versicherung) für personalisierte Angebote, Kontaktaufnahme durch Berater oder Marketingzwecke (z. B. Newsletter) verwendet.»

Irreführende Werbung? So machst du dem Bund Beine Beweise sichern: Mach einen Screenshot der Werbung – auf den meisten Handys klappt das mit einem gleichzeitigen Druck auf die beiden Seitentasten.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) stellt ein Beschwerdeformular bereit. Darin kannst du genau beschreiben, worum es geht. Je besser dokumentiert, desto besser.

Speichere das ausgefüllte Formular zusammen mit dem Screenshot auf deinem Gerät und schicke beides per E-Mail an fair-business@seco.admin.ch.

Wer möchte, kann alles auch ausdrucken und per Post schicken an: Staatssekretariat für Wirtschaft, Ressort Recht, Holzikofenweg 36, 3003 Bern. Mehr anzeigen

Auch Premioplus bestätigt: Die Daten werden an «qualifizierte Versicherungsberaterinnen und -berater weitergeleitet». Sprich: Wer seine Prämien vergleichen möchte, erhält früher oder später einen Anruf oder eine Werbemail.

Immerhin gibt es einen Tipp von Fincompact: «Immer die Datenschutzerklärung lesen. Und bei Angeboten oder Anfragen skeptisch bleiben, wenn etwas unklar ist, können Sie gerne nachfragen.» Diese war bei Fincompact aber erst nach Anfrage von blue News auf der Facebook-Seite verlinkt.

