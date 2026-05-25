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«Mir fehlt fast alles» Fischer am Hallwilersee bestohlen

Lea Oetiker

25.5.2026

Am Hallwilersee wurden erneut Boote trotz abgeschlossener Stege bestohlen. (Archivbild)
Am Hallwilersee wurden erneut Boote trotz abgeschlossener Stege bestohlen. (Archivbild)
KEYSTONE

Am Hallwilersee stehlen Unbekannte Fischerutensilien von privaten Bootsstegen – trotz abgeschlossener Zugänge. Nun ermittelt die Polizei.

Lea Oetiker

25.05.2026, 08:35

25.05.2026, 08:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Hallwilersee wurden erneut Boote trotz abgeschlossener Stege bestohlen.
  • Urs Wittwer wurden Köder und eine teure Fischerrute im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen. 
  • Die Polizei untersucht nun, wie die Täter auf die gesicherten Stege gelangten und warnt Bootsbesitzer zur Vorsicht.
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Urs Wittwer trifft den Schlag, als er fischen gehen wollte: «Hier hatte es viel mehr drin, mir fehlt fast alles», sagt er gegenüber dem Sender TeleM1. Diebe haben sein Boot am Steg in Boniswil AG fast komplett leergeräumt.

Köder und seine Fischerrute im Wert von ein paar tausend Franken sind weg. Wittwer sei aber froh, dass ihm nicht das ganze Boot gestohlen wurde. Trotzdem: «Es ist ein No-Go, dass man bei einem privaten Steg, der abgeschlossen ist, einsteigt, die Blachen von den Booten entfernt und Sachen entwendet», sagt der 65-Jährige weiter.

Bereits vor rund zwei Wochen wurde in Tennwil – auf der anderen Seeseite – ebenfalls ein Boot bestohlen. Der Steg ist normalerweise auch hier abgeschlossen.

«Während man sich fragt, wer und warum Fischerutensilien stiehlt, stellt sich auch die Frage, wie die Täter über diese Abschrankungen gelangen», sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau zu Tele M1. «Sie sind schliesslich mit Schlüssel und Badge gesichert, und am Schluss muss das Diebesgut auch wieder abtransportiert werden. Das sind Fragen, die wir noch nicht beantworten können», so der Mediensprecher weiter.

Bootsbesitzer warnen mit Flyern

Laut Wittwer warnen sich Bootsbesitzer am Hallwilersee mit Flyern gegenseitig vor Diebstählen und raten, bei Auffälligkeiten die Polizei zu informieren.

Es sei für alle mühsam, dass das Material nicht mehr unbeschwert auf dem Boot gelassen werden könne. Wittwer hofft, dass auf dem Hallwilersee nicht noch mehr gestohlen wird.

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