Fitness-Boom in der SchweizSchweizer rennen ins Gym – doch ein Trend kippt plötzlich
SDA
5.5.2026 - 10:00
Die Fitnessbranche in der Schweiz wächst weiter kräftig: 2025 war bereits jeder fünfte Erwachsene in einem Fitnesscenter angemeldet. Doch während Personal Trainings und Wellness boomen, verlieren klassische Gruppenangebote an Attraktivität.
Keystone-SDA
05.05.2026, 10:00
05.05.2026, 10:23
SDA
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2025 waren rund 1,45 Millionen Menschen in Schweizer Fitnesscentern angemeldet, so viele wie noch nie zuvor.
Der Branchenumsatz stieg um 4,4 Prozent auf 1,36 Milliarden Franken.
Gefragt sind individuelle Angebote wie Personal Training, während Gruppenkurse und digitale Trainings an Bedeutung verlieren.
Die Mitgliedschaften in Schweizer Fitnesscentern haben gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich zugenommen. Dieser Rekord führte auch zu einer Umsatzsteigerung, wie die neueste Studie zu den Eckdaten der Schweizer Fitnesswirtschaft zeigt.
Die Resultate der Eckdaten-Studie 2026 weisen sowohl bei der Zahl der Mitglieder und Fitnesscenter als auch bei der Umsatzentwicklung eine Zunahme aus. Gemäss der Erhebung waren letztes Jahr insgesamt 1,45 Millionen Menschen in einem Fitnesscenter angemeldet. Mit dieser Steigerung wuchs der Branchenumsatz um 4,4 Prozent und betrug 1,36 Milliarden Franken.
Am stärksten vertreten waren Trainierende zwischen 20 und 29 Jahren. Diesen Umstand führte Swiss Active auf den «Megatrend Gesundheit» zurück, der vor allem junge Menschen unter dreissig erfasst haben soll. Zugenommen hatte die Nachfrage bei Personal-Trainings, Wellnessangeboten und Ernährungsberatung – eine Abnahme fand bei digitalen Trainings oder Gruppenangeboten statt.
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt