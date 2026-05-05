  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fitness-Boom in der Schweiz Schweizer rennen ins Gym – doch ein Trend kippt plötzlich

SDA

5.5.2026 - 10:00

Individualisierte Fitnessdienstleistungen wie Personal Trainings werden immer beliebter. Bei Gruppenangeboten hingegen nimmt die Nachfrage ab. (Archivbild)
Individualisierte Fitnessdienstleistungen wie Personal Trainings werden immer beliebter. Bei Gruppenangeboten hingegen nimmt die Nachfrage ab. (Archivbild)
Keystone

Die Fitnessbranche in der Schweiz wächst weiter kräftig: 2025 war bereits jeder fünfte Erwachsene in einem Fitnesscenter angemeldet. Doch während Personal Trainings und Wellness boomen, verlieren klassische Gruppenangebote an Attraktivität.

Keystone-SDA

05.05.2026, 10:00

05.05.2026, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 2025 waren rund 1,45 Millionen Menschen in Schweizer Fitnesscentern angemeldet, so viele wie noch nie zuvor.
  • Der Branchenumsatz stieg um 4,4 Prozent auf 1,36 Milliarden Franken.
  • Gefragt sind individuelle Angebote wie Personal Training, während Gruppenkurse und digitale Trainings an Bedeutung verlieren.
Mehr anzeigen

Die Mitgliedschaften in Schweizer Fitnesscentern haben gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich zugenommen. Dieser Rekord führte auch zu einer Umsatzsteigerung, wie die neueste Studie zu den Eckdaten der Schweizer Fitnesswirtschaft zeigt.

Die Resultate der Eckdaten-Studie 2026 weisen sowohl bei der Zahl der Mitglieder und Fitnesscenter als auch bei der Umsatzentwicklung eine Zunahme aus. Gemäss der Erhebung waren letztes Jahr insgesamt 1,45 Millionen Menschen in einem Fitnesscenter angemeldet. Mit dieser Steigerung wuchs der Branchenumsatz um 4,4 Prozent und betrug 1,36 Milliarden Franken.

Am stärksten vertreten waren Trainierende zwischen 20 und 29 Jahren. Diesen Umstand führte Swiss Active auf den «Megatrend Gesundheit» zurück, der vor allem junge Menschen unter dreissig erfasst haben soll. Zugenommen hatte die Nachfrage bei Personal-Trainings, Wellnessangeboten und Ernährungsberatung – eine Abnahme fand bei digitalen Trainings oder Gruppenangeboten statt.

Meistgelesen

Hegseths Umbau eskaliert – jetzt sitzt sogar seine Frau im Pentagon
Von prunkvoll bis beängstigend: Die spektakulärsten Looks der Met Gala 2026
Patrice Aminati offenbart: «Ich werde künstlich am Leben gehalten»

Videos aus dem Ressort

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt. O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister «Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.» Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern. Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung. In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.

28.04.2026

Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt

Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt

Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.

27.04.2026

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist. 

17.04.2026

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt

Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Klima. Studie entwirft fünf Szenarien für die Schweiz im Jahr 2100

KlimaStudie entwirft fünf Szenarien für die Schweiz im Jahr 2100

Das ist über den Täter bekannt. Amokfahrer von Leipzig war kurz zuvor in Psychiatrie

Das ist über den Täter bekanntAmokfahrer von Leipzig war kurz zuvor in Psychiatrie

Was passiert, wenn alles ausfällt?. Drei Szenarien, die unsere Welt lahmlegen könnten

Was passiert, wenn alles ausfällt?Drei Szenarien, die unsere Welt lahmlegen könnten