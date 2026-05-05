Individualisierte Fitnessdienstleistungen wie Personal Trainings werden immer beliebter. Bei Gruppenangeboten hingegen nimmt die Nachfrage ab. (Archivbild) Keystone

Die Fitnessbranche in der Schweiz wächst weiter kräftig: 2025 war bereits jeder fünfte Erwachsene in einem Fitnesscenter angemeldet. Doch während Personal Trainings und Wellness boomen, verlieren klassische Gruppenangebote an Attraktivität.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2025 waren rund 1,45 Millionen Menschen in Schweizer Fitnesscentern angemeldet, so viele wie noch nie zuvor.

Der Branchenumsatz stieg um 4,4 Prozent auf 1,36 Milliarden Franken.

Gefragt sind individuelle Angebote wie Personal Training, während Gruppenkurse und digitale Trainings an Bedeutung verlieren. Mehr anzeigen

Die Mitgliedschaften in Schweizer Fitnesscentern haben gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich zugenommen. Dieser Rekord führte auch zu einer Umsatzsteigerung, wie die neueste Studie zu den Eckdaten der Schweizer Fitnesswirtschaft zeigt.

Die Resultate der Eckdaten-Studie 2026 weisen sowohl bei der Zahl der Mitglieder und Fitnesscenter als auch bei der Umsatzentwicklung eine Zunahme aus. Gemäss der Erhebung waren letztes Jahr insgesamt 1,45 Millionen Menschen in einem Fitnesscenter angemeldet. Mit dieser Steigerung wuchs der Branchenumsatz um 4,4 Prozent und betrug 1,36 Milliarden Franken.

Am stärksten vertreten waren Trainierende zwischen 20 und 29 Jahren. Diesen Umstand führte Swiss Active auf den «Megatrend Gesundheit» zurück, der vor allem junge Menschen unter dreissig erfasst haben soll. Zugenommen hatte die Nachfrage bei Personal-Trainings, Wellnessangeboten und Ernährungsberatung – eine Abnahme fand bei digitalen Trainings oder Gruppenangeboten statt.