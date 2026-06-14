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Rega im Einsatz Schwere Unfälle bei Velo-Rundfahrt in der Ostschweiz

Sven Ziegler

14.6.2026

Bei der Velo-Rundfahrt kam es zu zwei Unfällen.
Bei der Velo-Rundfahrt kam es zu zwei Unfällen.
BRK News

Zwei Unfälle haben am Sonntag eine Volksradrundfahrt im Kanton St. Gallen überschattet. Ein 46-jähriger Teilnehmer wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

Redaktion blue News

14.06.2026, 16:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Volksradrundfahrt im Kanton St. Gallen kam es zu mehreren Unfällen mit Velofahrern.
  • Ein 46-jähriger Teilnehmer wurde schwer verletzt und mit der Rega ins Spital geflogen.
  • Die Polizei untersucht nun die genauen Unfallursachen und die Einhaltung der Verkehrsregeln.
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Bei einer Volksradrundfahrt im Kanton St. Gallen sind mehrere Velofahrer verunfallt. 

Der schwerste Unfall ereignete sich kurz nach 12.10 Uhr zwischen Flawileregg und Burgau. Ein 46-jähriger Velofahrer war auf der Strecke in Richtung Burgau unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Durch den Aufprall stürzte er auf die Fahrbahn.

Eine nachfolgende 29-jährige Velofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte in das am Boden liegende Velo. Der 46-Jährige erlitt eher schwere Verletzungen.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde er mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Die 29-jährige Velofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls ins Spital gebracht.

Schon am Vormittag war es in Krummenau zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Dort kollidierte ebenfalls ein Velofahrer in einer Kurve mit einem Auto. Der Mann wurde unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Polizei erinnert an Verkehrsregeln

Die Kantonspolizei St. Gallen betont, dass es sich bei der Veranstaltung um eine Volksradrundfahrt und nicht um ein Velorennen handelt. Für alle Teilnehmenden gelten deshalb die üblichen Verkehrsregeln.

Die Strecke war signalisiert, Gefahrenstellen waren markiert und an verschiedenen Orten standen Verkehrsdienste im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Unfällen aufgenommen.

Dabei wird insbesondere geprüft, ob die beteiligten Velofahrer ihre Fahrweise den Strassen- und Verkehrsverhältnissen angepasst hatten und ob sämtliche Verkehrsregeln eingehalten wurden.

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