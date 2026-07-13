Auf der Oberalpstrasse in Flims GR sind am Sonntagabend vier Personenwagen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Sechs Erwachsene wurden verletzt und zur Kontrolle in Spitäler gebracht. Die Strasse blieb während rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt.

Strasse über 2 Stunden gesperrt Vier Autos crashen in Flims GR – sechs Verletzte

Darum geht’s Auf der Oberalpstrasse in Flims sind am Sonntagabend vier Personenwagen kollidiert.

Sechs Erwachsene wurden verletzt und in die Spitäler nach Chur und Ilanz gebracht.

Die Strasse war während rund zweieinhalb Stunden gesperrt, die Polizei untersucht die Unfallursache. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem Verkehrsunfall in Flims GR sind am Sonntagabend sechs Personen verletzt worden. In den Unfall auf der Oberalpstrasse waren insgesamt vier Personenwagen verwickelt.

Die Kollision ereignete sich kurz vor 19 Uhr zwischen dem Anschluss Flims West und der Örtlichkeit Staderas, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte.

Sechs Erwachsene wurden von der Rettung Chur und dem Rettungsdienst Surselva zur Kontrolle in die Spitäler nach Chur und Ilanz gebracht. Über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.

Neben den Rettungsdiensten standen die Feuerwehr Flims, das Tiefbauamt Graubünden, ein Abschleppdienst, ein First Responder sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden im Einsatz.

Während der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahme blieb die Oberalpstrasse für rund zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt. Die Kantonspolizei Graubünden hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.