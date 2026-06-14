«Unklare Bedrohungslage»Polizei evakuiert Flohmarkt in Kreuzlingen TG
SDA
14.6.2026 - 07:20
Wegen einer «unklaren Bedrohungslage» hat die Polizei den grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt in Kreuzlingen TG und Konstanz (D) am Bodensee am frühen Sonntagmorgen evakuiert.
Keystone-SDA
14.06.2026, 07:20
14.06.2026, 08:16
SDA
Es laufe seit den frühen Morgenstunden ein Grosseinsatz im Bereich Hafenareal, meldete die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagmorgen. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach derzeitiger Lagebeurteilung aber nicht. Sie stehe in engem Austausch mit dem Polizeipräsidium Konstanz, so die Thurgauer Polizei weiter.
Die Behörden in Konstanz meldeten ergänzend, dass nebst den Bereichen Kleinvenedig und Hafenstrasse auch der Konstanzer Bahnhof betroffen sei. Die Bevölkerung wird gebeten, den Aufenthalt in dem Bereich zu meiden.
Wie auf dem Portal der SBB nachzulesen ist, ist der Bahnverkehr zwischen Kreuzlingen und Konstanz wegen eines «Ereignisses in Deutschland» unterbrochen. Die Einschränkung dauere bis zirka 9.00 Uhr.
Der 24-Stunden-Flohmarkt ist ein jährlich stattfindender Anlass über zwei Tage, der an diesem Wochenende in Kreuzlingen und dem benachbarten Konstanz (D) stattfindet.
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